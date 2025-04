香港ディズニーランド・リゾートではマーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにしたアトラクションやグリーティング、グッズ、メニューなどが楽しめます。

今回は、マーベルキャラクターをモチーフにしたカチューシャをまとめて紹介します。

香港ディズニーランド・パーク「マーベル」カチューシャまとめ

販売店舗:香港ディズニーランド・パーク/トゥモローランド「エクスポ・ショップ」、「パビリオンギフト」など

マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにしたアトラクションやグリーティング、グッズ、メニューなどが楽しめる香港ディズニーランド・パーク。

人気の身につけアイテムであるミッキーカチューシャもマーベルキャラクターモチーフが盛りだくさん☆

「アイアンマン」カチューシャ

価格HK$169

「アイアンマン」をモチーフにしたカチューシャ。

中央にはアークリアクター型のチャームが付いています☆

「スカーレット・ウィッチ」カチューシャ

価格HK$169

「スカーレット・ウィッチ」をモチーフにしたカチューシャ。

特徴的な髪飾りをデザインしたダークレッドカラーのカチューシャです。

「グルート」カチューシャ

価格HK$169

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーである「グルート」をモチーフにしたカチューシャ。

青いリボンの中央にかわいいベビーグルート☆

「ロキ」カチューシャ

価格HK$169

「ソー」の弟である「ロキ」をモチーフにしたカチューシャ。

ツノの間に緑色のリボンがついています。

裏側にはロキのシルエットデザインも描かれています。

「ロキ」カチューシャ2

価格HK$169

「ロキ」カチューシャは布素材のカチューシャも販売されています。

「インフィニティストーン」カチューシャ

価格HK$239

アベンジャーズ最大の敵である「サノス」が復活させたインフィニティガントレットをモチーフにしたカチューシャ。

インフィニティストーンが輝く豪華なカチューシャです☆

マーベルヒーローに気軽に、おしゃれになりきれるカチューシャ。

香港ディズニーランドに遊びに来たらぜひみにつけたいアイテムです。

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

