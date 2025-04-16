¥»¥Ö¥ó¡ÈÄêÈÖ¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤â200±ßÄ¶¤¨¡Ö¼ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡× ³¤ÂÝ¤â¹âÆ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡Únews23¡Û
¥»¥Ö¥ó¡¼¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¡ÈÄêÈÖ¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹È¤·¤ã¤±¤ÏÀÇ¹þ¤ß199±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢200±ßÄ¶¤¨¡£Çß¤äº«ÉÛ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÊÌ¤ÎÍ×°ø¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ª¤Ë¤®¤êÃÍ¾å¤²¡¡³¹¤Î¿Í¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¤ª¤Ë¤®¤ê1¤Ä200±ß»þÂå¡¡¥³¥á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È³¤ÂÝ¡É¤âÉÔÂ
¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º«ÉÛ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï162±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢15Æü¤«¤é178±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çß¤â¡¢178±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑµÒ(ÃËÀ)
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©º£¤Þ¤Ç200±ß°ÊÆâ¤ÇÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬200±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Á¤é¤Û¤é¤¢¤ë¡×
ÍøÍÑµÒ(½÷À)
¡Ö¤¨¡Á¡ª¹â¤¤¡ª½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡£Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÍøÍÑµÒ(ÃËÀ)
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Îº£²ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢³¤ÂÝ¤Î¹âÆ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ë150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¤È¤¤¤¦³¤ÂÝ¤ÎÌä²°¡ÖµÈÅÄ¾¦Å¹¡×¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤«¤é³¤ÂÝ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢Ç¯´Ö500ËüËç¤Û¤É¤Î¾Æ¤³¤ÂÝ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡¥¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
µÈÅÄ¾¦Å¹¡¡¸Å»Ô¾°µ×¼ÒÄ¹
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ò¤É¤¤ÉÔºî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÃæ¤Ç¤¤¤¦¤È³¤ÂÝ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡×
ÍÜ¿£¥¯¥í¥Î¥êÀ¸»ºÎÌ¤Ï2001Ç¯¤Ë¤ÏÌó100²¯Ëç¤Ç¤·¤¿¤¬³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤³¤Î5Ç¯¤ÏÌó60²¯Ëç¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¾¦Å¹¡¡¸Å»Ô¾°µ×¼ÒÄ¹
¡Ö¾¯¤Ê¤¤¥â¥Î¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç²Á³Ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£153Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ó¤ÊÃÍ¤ÎÊÑÆ°¡¢¿ôÇ¯´Ö¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2013Ç¯¡¢³¤ÂÝ1Ëç¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï9±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬2024Ç¯¤Ï¡¢25±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥á¤ä³¤ÂÝ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤äÄêÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼ÒÄ¹¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¾¦Å¹¡¡¸Å»Ô¾°µ×¼ÒÄ¹
¡Ö³¤¿å²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢³¤ÂÝ¤Î°éÀ®¤ËÎÉ¤¤²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê³¤ÂÝ¤¬Î©ÇÉ¤Ë°é¤Ä¤³¤È¤¬º£¸å¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¸å¤â³¤ÂÝ¡Ê¤ÎÃÍÃÊ¡Ë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£1300Ç¯´Ö¡¢³¤ÂÝ¤òÆüËÜ¿Í¤Ï¿©¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1300Ç¯¤ÎÎò»Ë¼«ÂÎ¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¿©Âî¤Ë³¤ÂÝ¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬°Â¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡©Å¬Àµ²Á³Ê¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢1·î¤Ï138±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï200±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
³Î¤«¤ËÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦È¾Ç¯¤°¤é¤¤¤ª¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥³¥á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÆ£¿¹¤µ¤ó¤Ï3¿©Á´¤Æ¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³ä¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï4¿Í²ÈÂ²¤ÇÊÛÅö¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£1Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢5¥¥í¤ÇÀÇ¹þ¤ß¤Ç5000±ßÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤óÄ«¥Ñ¥ó¤Ç¡¢Ãë¥Ñ¥¹¥¿¡¢Ìë¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¸µ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥³¥á¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¡£
²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¥³¥á¤ÏÆüËÜ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿©ÎÈ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Þ¤Ç°Â¤¯¤ÆÅöÁ³¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍß¤·¤¤¤À¤±¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ì¤¬¾¯¤·ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤ËÂçÊÑ¤Çµö¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Î¶â³Û¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥³¥áÇÀ²È¤¬¥³¥á¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤¢¤ë¤¤¤ÏºÇ½é¤«¤é¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¥³¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Å¬Àµ²Á³Ê¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À2024Ç¯¤ËÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡Ö¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ì¤Ð²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ç¤â²Á³Ê¤âÁ´¤¯²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
°Â¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤ÀÌäÂê¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÃÍÃÊ¤¬ËÜÅö¤ËÅ¬Àµ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÇÀ²È¤Ï¤º¤Ã¤È°Â¤¤¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÃÍÃÊ¤¸¤ã¥³¥áºî¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÌîºÚ¤òºî¤Ã¤ÆÌÙ¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÇÀ²È¤Ï¥³¥á¤òºî¤ë¤Î¤¬µÁÌ³¤À¤«¤é¡£
Îã¤¨¤Ð¿å¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÌ¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤Ê¤¼¤«½áÂô¤Ë¤¤¤Ä¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¼Ò²ñÀ©ÅÙ¡¦¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«Ã¯¤«¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¤â¤È¤â¤È110±ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È110±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ï50±ß¤Ê¤Î¤Ë110±ß¤Ç¤Ü¤íÌÙ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï²Á³Ê¤ò¾å¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃÎ¼±¤ÎÃæ¤ÇÃÍÃÊ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÉáÄÌ¤Î¾¦ÉÊ¤À¤È¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥³¥á¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤À¤±µÞ¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¿¿»³ ¿Î¤µ¤ó
¾®Àâ²È
¡Ö¥Ï¥²¥¿¥«¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥É¡×¤Ê¤É
ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥í¥¹¥È£·¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»ûÅÄ²°,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòµ·,
Ë¡Í×,
¾åÅÄ,
ÃÖ¾²¹©»ö