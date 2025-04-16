º£Æü16Æü¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¥Ò¥Î¥­²ÖÊ´¤¬¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡×Èô¤ÖÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü17Æü°Ê¹ß¤ÏÈô»¶ÎÌ¤¬´öÊ¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï²«º½¤ÎÈôÍè¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤­Â³¤­¥Þ¥¹¥¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¶áµ¦¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¡¡¤¿¤ÀÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª

¶áµ¦ÃÏÊý¤Î²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£Æü16Æü¤Ï¥Ò¥Î¥­¤òÃæ¿´¤Ë²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀÆü17Æü¤«¤é19Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¡×ÄøÅÙ¤Ç¡¢±«¤Î¹ß¤ë20Æü(Æü)¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆüº¹¤·¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤è²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤âÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ä²«º½¤ÎÈôÍè¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢É¡¤ä¤Î¤É¤ÎÇ´Ëì¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£4·î²¼½Ü¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä´ã¶À¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É°ú¤­Â³¤­²ÖÊ´ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

19Æü(ÅÚ)¤â¶áµ¦¤Ë²«º½ÈôÍè¤«¡¡¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Î±ø¤ì¤Ê¤É¤ËÃí°Õ

14Æü(·î)¤ÏÂçºå¤Ç²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü(ÅÚ)¤Ï¤µ¤é¤Ë¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Èô¤ÖÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤«¤¹¤ó¤À¤ê¡¢¼Ö¤äÀöÂõÊª¤Ê¤É¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÖÊ´¾É¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤¬°­²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²«º½¤ä²ÖÊ´¤òËÉ¤¤¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò

½Õ¤Ï¡¢²«º½¤ä²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£²«º½¤ä²ÖÊ´¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

­¡ ³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸¼´Ø¤òÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÍÎÉþ¤äÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡¢¤³¤Î½¬´·¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
­¢ ¼¼Æâ¤ò´¹µ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Áë¤òÂç¤­¤¯³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÖÊ´¤â¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Áë¤ò10¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ³«¤±¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÖÊ´¤Î¿ô¤ò¡¢Áë¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½4Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤ò³«¤±¤ëÉý¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¹µ¤¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÊ´¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
­£ ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´ÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²«º½ÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£åºÎï¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤ò´¥¤«¤»¤Ð¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£