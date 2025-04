プレーオフ1回戦初戦の日程が発表…シリーズ勝敗予想と優勝オッズで優位に立つチームは？

4月16日(現地時間15日、日付は以下同)。NBAは「プレーイン・トーナメント2025」の初日を迎え、ポストシーズンがスタートした。プレーインは19日まで開催され、ウェスタン・カンファレンス、イースタン・カンファレンスの第7、第8シードがそれぞれ決定する。

そして20日に幕開けする「NBAプレーオフ2025」で、今シーズンの真の覇権争いが繰り広げられることとなる。NBAは14日にプレーオフのファーストラウンド全8カードの初戦の日程を発表した。8つのカードのうち、15日終了時点で対戦相手が決まっているのは4つ。初戦の日程は下記のとおりとなっている。





The schedule for Game 1s in the First Round of the #NBAPlayoffs presented by Google ⬇️

More information will be provided as it is finalized. pic.twitter.com/vBIQMNYa3C

- NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2025