A.P.C.の根幹にある「音楽」をデザインした MUSIQUE CAPSULE COLLECTION が登場

フランス・パリを拠点にエフォートレスクールを体現するA.P.C.(アー・ペー・セー)は、A.P.C.の根幹にある「音楽」を中心に、ブランドルーツに焦点を当てた、MUSIQUE CAPSULE COLLECTIONを、2025年4月18日より発売します。Courtesy of A.P.CA.P.C. SECTION MUSICALEは1999年にA.P.C.の音楽部門としてジャン・トゥイトゥが設置したもの。A.P.C.のアトリエにはスタジオがあり、そこにはソフィア・コッポラ、マルティーヌ・シットボン、マーク・ジェイコブス、アナ・スイ、ジャン・バプティスト・モンディーノといった多岐に渡る友人が訪れ、そこで録音された幅広い音楽指向の未完成作品集や、パンク・ジャズ、ダブ、ヒップホップからキューバ音楽まで、幅広い分野のCD/VINYLをリリースしてきました。

Courtesy of A.P.Cジャン・トゥイトゥは、ファッションと音楽の関係について「私にとって、ファッションと音楽の関係性は幻想です。両業界に足を踏み入れているとしても、創造的なアプローチは脳の別の領域から来るものです」と語ります。Section Musicalから発表された、A.P.C. Tracks Vol. 1 のVINYLをグラフィックとして採用。A.P.C. Tracks vol. 1(架空の映画サウンドトラック)は、プロデューサーにビル・ラズウェルを迎え架空の映画のためのフリーでアブストラクトな劇伴音楽。ブルーズ、ダブ、くつろぐための音楽、ヒップホップなど収録。VINYL Tシャツ 2万2,000円 / Courtesy of A.P.CLOU VINYL トートバッグ 1万8,700円 / Courtesy of A.P.C当時 MagasinGénéral では、COLUMBIAのポータブルレコードプレーヤー/GP-3を販売しておりこれをグラフィックにしたA.P.C.オリジナルデザイン。PLATINE Tシャツ 2万2,000円 / Courtesy of A.P.CLOU TOURNE DISQUE トートバッグ 1万8,700円 / Courtesy of A.P.Cグラフィックに映るピックは過去に販売されていたA.P.C. のギターピック。過去A.P.C.のセレクト雑貨を取り扱うMagasinGénéralで販売されていた。Tシャツには当時のイメージビジュアルがフロントにプリント。PLATINE Tシャツ 2万2,000円 / Courtesy of A.P.CA.P.C. MUSIQUE CAPSULE COLLECTION発売日:2025年4月18日(金)より展開店舗:A.P.C.ストア及び公式オンラインストアお問い合わせ:アー・ペー・セー カスタマーサービス東京都港区赤坂8-5-30 青山一丁目ビル電話:0120-500-990ウェブサイト: www.apcjp.com