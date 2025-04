【Dune: Awakening】 6月10日 発売予定 価格: 通常版 4,990円 Deluxe Edition 7,090円 Ultimate Edition 9,290円

Funcom(ファンコム)は、サバイバルMMORPG「Dune: Awakening」の発売日変更を発表した。

本作は、SF映画作品「DUNE/デューン 砂の惑星」にインスピレーションを得て制作されたマルチプレイヤーサバイバルゲーム。5月20日にSteam版が発売されることが予定されていたが、初日からより良いプレイ体験を実現するため、3週間の追加期間が必要であるとし、発売日を6月10日変更すると発表した。

これに伴い、先行アクセスは6月5日スタートとなることも決定。また、5月には大規模なベータ版が週末限定で実施される予定で、詳細については後日お知らせするとしている。

