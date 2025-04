台湾発のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」にて期間限定で販売される、定番トッピングのパールが “ミニ”サイズになったデザートティー「マンゴーミニパール」

「マンゴーミニパール」の販売にあわせて、LINE FRIENDSのキャラクターブランド「minini(ミニニ)」がミニ”つながりでゴンチャと出会い登場。

「マンゴーミニパール」 の販売期間中、すべてのドリンクを対象にICEDとFROZENのMサイズを購入することで、ゴンチャのドリンクを楽しむ「ブニニ」が描かれた限定デザインカップで提供されます☆

ゴンチャ「Gong cha with LINE FRIENDS minini」

スケジュール:

先行販売日:2025年4月17日(木)〜先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店モバイルオーダー先行販売:2025年4月21日(月)〜モバイルオーダー先行販売店舗:商品取り扱い全店発売日:2025年4月24日(木)販売店舗:国内ゴンチャ全店※一部商品を販売していない店舗があります

ゴンチャの 期間限定メニュー 「マンゴーミニパール」の販売にあわせ「Gong cha with LINE FRIENDS minini」と題し、「minini」と一緒にさまざまな企画を実施。

すべてのMサイズドリンクを購入された方を対象に、ゴンチャのドリンクを楽しむ「ブニニ」が描かれた限定デザインカップで提供されます。

お気に入りの ドリンクを飲みながら「ブニニ」と一緒にティータイムが楽しめます。

また 「マンゴーミニパール」を購入された方には「minini」の限定ステッカーを1枚プレゼント。

ほかにもモバイルオーダーの利用でmininiグッズが当たるキャンペーンなど、さまざまな企画が盛りだくさんです☆

初登場:LINE FRIENDS minini ブニニデザインカップ

「LINE FRIENDS minini ブニニ デザインカップ」が初登場!

マンゴーミニパール販売期間中、すべてのドリンクを対象に、ICED/ FROZENのMサイズを購入することで「LINE FRIENDS minini ブニニ デザインカップ」で提供されます。

デザインカップのサイズは通常カップより大きくなっているのもポイント。

「ブニニ」と一緒に素敵なティータイムを過ごせるカップに注目です。

※液量が少なく見えることがありますが、 通常カップと同様の液量で提供されます

※先着順のため、無くなり次第終了となります

Gong cha with LINE FRIENDS minini 限定オリジナルステッカーをプレゼント

配布開始日:2025年4月21日(月)〜

※先行販売店舗(自由が丘店 ららぽーと豊洲店) は4月17日から配布されます

対象メニュー:「マンゴーミニパール ミルクティー」 「マンゴーミニパール ティーエード」 「マンゴーミニパール フロ ーズンティー」 「マンゴーミニパール ココナッツミルクティー

対象店舗:国内ゴンチャ全店

対象の「マンゴーミニパール」メニューいずれか1点購入につき、オリジナルス テッカーを1枚プレゼント。

どのキャラクターかは受け取ってからのお楽しみです☆

※ 「マンゴーミニパール」を販売していない店舗は対象外です

※ 全3種からランダムで配布されます

※先着順につき無くなり次第終了となります

※デリバリーからの購入は対象外

モバイルオーダー限定「minini とミニ旅に出かけよう!キャンペーン」

キャンペーン期間:2025年4月17日 (木)〜5月25日(日)

プレゼント発送予定:2025年7月上旬

応募条件:

・Aコース:キャンペーン期間中にマンゴーミニパール1点を含むドリンク2点以上購入することで、キーホルダーが当たる抽選に応募できます。

・Bコース:キャンペーン期間中にマンゴーミニパール1点を含むドリンク3点以上購入することで、タンブラーの抽選に応募できます。

※Aコース達成後に、さらにもう1点ドリンクを購入すると、Bコースに応募できます

応募方法:

1. モバイルオーダーで、キャンペーン期間中にコースに応じた点数の商品を購入

2. 翌日以降に抽選への応募案内をLINE公式から送付

3. 必要事項を記入の上申し込み

モバイルオーダーにて、期間中「マンゴーミニパール」1点を含むドリンク2点および3点の購入で、mininiグッズを抽選でプレゼント。

Aコースではキーホルダー、Bコースではタンブラーの抽選に応募できます。

※キャンペーンに関する詳細は公式サイトを確認ください。抽選応募は、一人各コースにつき1回までとなります

※抽選への応募案内は、送付までに最短で購入 (受取日) の翌日〜最大7日程度時間がかかる場合があります

※当選発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます

Aコース:LINE FRIENDS mininiキーホルダー

当選人数:抽選900名

種類:全3種

mininiの仲間たちがゴンチャのドリンクとともに揺れる愛らしいデザインのキーホルダー。

「ブニニ」「コニニ」「サリニ」のうち、 誰をお迎えするかはお楽しみです。

※3種のうち1種がランダムでプレゼントされます

Bコース:LINE FRIENDS mininiタンブラー

当選人数:抽選25名

内容量:590ml

「ブニニ」がティータイムを楽しくしてくれるタンブラー。

保冷・保温機能付きで、お出かけにも便利です。

コンセプトストア限定「minini」グッズ発売

価格:各890円 (税込)

グッズ名:

LINE FRIENDS minini キーホルダー サリニ

LINE FRIENDS minini キーホルダー ブニニ

LINE FRIENDS minini キーホルダー コニニ

※数量限定。在庫が無くなり次第終了と販売終了となります

発売日 2025年4月24日 (木)

購入制限:一人各種1点まで

販売店舗:

・原宿神宮前店 (〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-31-11 Re-Belle Harajuku, 1F)

・アルシェ大宮店 (〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 大宮アルシェ 2F)

ゴンチャが目指す未来の姿を体現した、 コンセプトストアが3月に原宿へ、 4月に大宮にオープンしました。

国内 ゴンチャでは初めてグッズも販売しているコンセプトストアでは、今回のデザインカップの登場にあわせて、LINE FRIENDS mininiキーホルダーが販売されます。

LINE FRIENDS minini(ミニニ)とは

公式サイト:https://linefriends.co.jp/minini

LINE FRIENDSから始まった新しいキャラクターブランド「minini」

思わず守ってあげたくなるふわふわのちっちゃい体。

中身は好奇心いっぱいで、見た目に反して我が道を行く図太い性格を併せ持った、不思議なかわいさが魅力のキャラクターです。

テレビ東京ではアニメも放送されています。

ひと口でアジアを旅しているような気分になれる「マンゴーミニパール」をお供に、かわいい「minini」たちと”ミニ旅”が楽しめる企画。

ゴンチャにて2025年4月17日より順次開催される「Gong cha with LINE FRIENDS minini」の紹介でした☆

