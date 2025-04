【ゴルファーのための栄養学】身長を伸ばすといわれる食品とは？

『たんぱく質』は身長を伸ばす?

たんぱく質に関しては、身長の増加と関連が見られました。

観察研究ではありますが、1歳の時にたんぱく質(特に動物性たんぱく質)を多く摂取することが、9歳までの身長や体重の増加に影響を及ぼす、という結果が得られました(※2)。

つまり、牛乳を飲むと身長が伸びる、というのは『動物性たんぱく質』を含む食品を摂るという点で正しかったわけです。

その他にも牛乳が身長を伸ばす、という研究は複数見られました。しかし、私は現段階で牛乳を飲もう、という結論を出すことは難しいと考えます。牛乳には様々な成分が含まれており、身長や体重を増加させる作用はあると言えます。しかし、ヒトではなくその他の動物のミルクを飲むということが、身体にどの様な影響を与えるでしょうか。まだ結論を出すことはできない、というのが私の意見です。

身長を伸ばすには『たんぱく質』を摂ろう!

結論、食事では『たんぱく質』を十分に摂ることが身長の伸びに役立つことが分かりました。

その他に、睡眠時間も身長の増加と関係がある可能性は高いと言えます。この答えは一貫したものが見つかっていませんが、子供の時期は特に、7-8時間睡眠を確保する様にしましょう。

食事と運動、睡眠このどれも欠かすことはできません。大人になったゴルファーの皆さんも、健康に生きる上で大切なことです!

それぞれの栄養素における目標値には個人差があり、個々の目標や身体の状態によって適正値は変化します。

引き続き様々な観点から、ゴルファーの為の栄養学についてご紹介させていただきます!

