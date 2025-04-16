¼«Ì±ÅÞ¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥°¥º¥°¥º¡ÄÇ¯¶â²þ³×´ØÏ¢Ë¡°ÆÄó½Ð¤ò»²±¡Áª¸å¤ØÀèÁ÷¤êÁÀ¤¤¢ªÉéÃ´Áý±£¤·¤Î¸ÈÂ©
¡¡¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡¢·ëÏÀ¤òÀèÁ÷¤ê¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤ä¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¤é´´Éô¤Ï15Æü¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢º£¹ñ²ñ¤ËË¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÊ¡²¬»ñËû¸üÏ«Áê¤Î¥¯¥Ó¤ò¹Ê¤á¤ë»²±¡²þÁªÁÈ¤È²ÃÆ£ºâÌ³Áê¡Ä¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÇÌÂÁö¡¢Ç¯¶âË¡°ÆÀèÁ÷¤ê¤ÇÉÔ¿®Ç¤¡È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡É
¡¡Ç¯¶âË¡°Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬º£¹ñ²ñ¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡Ö½ÅÍ×¹ÈÏµÄ°Æ¡×¤Ë»ØÄê¡£ËÜ²ñµÄ¤ä°Ñ°÷²ñ¤Î¼Áµ¿¤Ë¼óÁê¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë½ÅÍ×Ë¡°Æ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ì±¤ÏË¡°ÆÄó½Ð´ü¸Â¤ÎÀè·î14Æü¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÅÞÆâÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇÄó½Ð¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¡£¤½¤ì¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¤â·Ð¤Á¡¢´´Éô¶¨µÄ¤ÏÀè½µ¤ËÂ³¤3ÅÙÌÜ¤À¡£6·î22Æü¤Îº£¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤Þ¤Ç2¥«·îÍ¾¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢´´Éô¤¬¥¬¥ó¼ó¤½¤í¤¨¤Æ¥°¥º¥°¥º¡¢¥â¥¿¥â¥¿¡£¶¨µÄ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤âÇ¯¶âË¡°Æ¤ò¥¿¥Ê¾å¤²¤·¡¢²ñ´üËö¤Þ¤Ç»þ´Ö²Ô¤®¡£²Æ¤Î»²±¡Áª¸å¤Ø¤ÎÀèÁ÷¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÅª¤ÏÃ±½ã¡£ÉéÃ´Áý±£¤·¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇ¯¶âË¡°Æ¤ÎÃì¤Ï¡¾Íè¤ÎÄãÇ¯¶âÂÐºö¤È¢ÌÜ¸º¤ê¤¬Â³¤¯´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ë¤ÎÄì¾å¤²¡£¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¡¤Ï¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤¬106Ëü±ß¤ä130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡£¢¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÀÑÎ©¶â¤Î°ìÉô¤ò¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ó¤¹¡£¡¤ÏÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ê¡¢»ö¶È¼ç¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¡¢¢¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬°ìÄê´ü´Ö²¼¤¬¤ë¡½¡½¡£¤¤¤º¤ì¤âÉéÃ´Áý¤òÈ¼¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½»²±¡µÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¡ØÁªµóÁ°¤ÎÉéÃ´Áý¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÅÞÆâ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤â´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÌÜ¸º¤ê¤âËÜÍè¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÁªµó¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥¿¥Ê¾å¤²¤Ê¤ó¤ÆÀ¯¸¢Ã´ÅöÇ½ÎÏ¤â¥Ø¥Á¥Þ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÊª²Á¹â¤ä¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎÂÐºö¤È¾Î¤·¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£°ìÎ§3Ëü¡Á4Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ°Æ¤Ï¹ñÌ±¤ËÁªµóÌÜÅö¤Æ¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤È¸«Æ©¤«¤µ¤ì¡¢²¼²Ð¤Ë¡£ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¹ñ²ñÄó½Ð¤â¸«Á÷¤êÍ½È÷Èñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÎ¢¤Ç»²±¡Áª½ªÎ»¤Þ¤ÇÇ¯¶âÉéÃ´Áý¤ò±£¤¹¤È¤Ï¸ÈÂ©¤¹¤®¤ë¡£
¡Öº£¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤¬Áªµó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ê¤é¡¢·ìÀÇ¤Ë¤è¤ëÁªµóÇã¼ý¤â¼¤µ¤Ê¤¤¥à¡¼¥É¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉå¤ê¤¤Ã¤¿¹ñÀ¯¤Î»äÊª²½¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¡¦ËÜß·ÆóÏº»á¡Ë
¡¡½ÅÍ×Ë¡°Æ¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¹ñ²ñ·Ú»ë¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡½ÅÍ×¹ÈÏµÄ°Æ¤ÎÄó½ÐÀèÁ÷¤ê¤Ï¸½·ûË¡²¼¤Ç½é¤Î¼ºÂÖ¤Ë¡Ä¡Ä¡£¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¤ÌîÅÞ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡°Æ¤ò½ê´É¤¹¤ëÊ¡²¬»ñËû¸üÏ«Áê¤À¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÊ¡²¬»ñËû¸üÏ«Áê¤Î¥¯¥Ó¤ò¹Ê¤á¤ë»²±¡²þÁªÁÈ¤È²ÃÆ£ºâÌ³Áê¡Ä¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÇÌÂÁö¡¢Ç¯¶âË¡°ÆÀèÁ÷¤ê¤ÇÉÔ¿®Ç¤¡È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡É¡Ù¤Ç¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£