台湾発のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」より、「マンゴーミニパール」が期間限定で登場!

定番トッピングの「パール」がミニサイズになった「ミニパール」を楽しむ、アジアンテイストなデザートティーです☆

ゴンチャ「マンゴーミニパール」

スケジュール:

先行販売日:2025年4月17日(木)〜先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店モバイルオーダー先行販売日:2025年4月21日(月)〜モバイルオーダー先行販売店舗:商品取り扱い全店発売日:2025年4月24日(木)販売店舗:国内ゴンチャ全店※一部商品を販売していない店舗があります

カスタマイズ:追加トッピングは1つまで可。フローズンティーの甘さは変更できません。

ゴンチャから、ひと口でアジアを旅する気分になれる「マンゴーミニパール」 が登場!

ごろごろのマンゴー果肉と、2024年に韓国ゴンチャで大ヒットを記録したぷよぷよの「ミニパール」を一緒に楽しめる本格的な味わいのデザートティーです。

「マンゴーミニパール」のベースは、フルーツと相性のよい阿里山ウーロンティー。

阿里山ウーロンティーに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉と芳醇なマンゴーソース、三温糖のやさしい甘みが楽しめるミニパールを合わせています。

ラインナップは、ミルクティー、 ティーエード、フローズンティーに加え、アジアンテイストがより際立つココナッツミルクティーも初登場。

お出かけにぴったりの季節に、ゴンチャで「とろ〜り、ぷよぷよ、ミニ旅」が楽しめるメニューです☆

※生のマンゴーを使用しているためマンゴーの皮や繊維が残る場合があります。口に入れても健康に影響はありません

マンゴーミニバールミルクティー (ICED)

価格:M 650円

阿里山ウーロンティーに、果肉入りマンゴーソースと、やさしい甘さのぶよぶよのミパールを合わせた「マンゴーミニバールミルクティー」

仕上げに入れた、ダイス状にカットしたマンゴー果肉がポイントです。

ごろごろと贅沢な果肉とぶよぶよ食感のミニパールが楽しめます。

マンゴーミニパールティーエード (ICED)

価格:M 650円

芳醇なマンゴーの味わいを、ミニパールの食感とともに堪能できる「マンゴーミニパールティーエード」

阿里山ウーロンティーに、果肉入りマンゴーソースとやさしい甘さのミニパールを合わせ、 ダイス状にカットしたマンゴー果肉を入れています。

マンゴーミニパール フローズンティー

価格:M 680円

マンゴー果肉とミニパールを、シャリシャリ食感とともに楽しむ「マンゴーミニパール フローズンティー」

フルーツと相性抜群の阿里山ウーロンティーに芳醇なマンゴーソースとマンゴー果肉、やさしい甘さのミニパールを合わせた、 満足感たっぷりの1杯です。

マンゴーミニパール ココナッツミルクティー (ICED)

価格:M 700円

マンゴーミニパールミルクティーに、ココナッツシロップを合わせてた「マンゴーミニパール ココナッツミルクティー」

ココナッツのまろやかなコクと豊かな香りが加わり、 アジアンテイストが際立つ味わいです。

トッピング:ミニパール

価格:90円

定番トッピングとして人気のパール (タピオカ)がミニサイズに。

キャッサバデンプンから作られたぶよぶよ食感と、三温糖のまろやかな甘みが楽しめます。

「黒糖烏龍ミルクティー」や「パッションフルーツ阿里山 ティーエード」 「抹茶ミルクティー」 「ブラック アーモンドミルクティー」にトッピングするのがおすすめです☆

韓国でも人気の「ミニパール」を使った、アジアンな味わいを楽しめるマンゴーのデザートティー!

「マンゴーミニパール」は、2025年4月24日(木)より期間限定で、国内のゴンチャ全店に登場です。

