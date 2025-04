新しいライフスタイルを提案するリアルサイズの住まい！泉北ホーム「モデルハウス堺美原」

泉北ホームは、2025年4月26日(土)に「モデルハウス堺美原」をABCハウジング堺美原住宅公園内に移転オープンします。

泉北ホーム「モデルハウス堺美原」

オープン日: 2025年4月26日(土)

所在地 : 大阪府堺市美原区今井43-3(ABCハウジング堺美原住宅公園内)

営業時間 : 10:00〜18:00(年中無休・年末年始除く)

このモデルハウスでは、実際の暮らしをイメージしやすいリアルサイズの住宅展示を通じて、理想の住まいづくりを提案してもらえます。

■リアルサイズで叶える理想の暮らし

本モデルハウスは、家族構成やライフスタイルに合わせた間取りや収納設計を徹底的に追求。

手の届く価格で実現する「レジデンスな空間美」をテーマに、多彩なインテリアスタイルとともに展示しています。

これから家づくりを検討される方々に、具体的な暮らしのイメージが出来ます。

1階LDK イメージパース

■高性能住宅で健康と安全を守る

本モデルハウスは、HEAT20 G2基準を超える「プラスサーモ」仕様で、高断熱・高気密性能(UA値0.34、C値0.70)を実現。

夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を提供します。

また、最高耐震等級3(許容応力度計算による)を標準装備し、大地震にも備えた安心の住まいです。

■2×4工法が生み出す開放感とデザイン性

2×4工法による大開口設計を採用し、L字型ライン照明やガラス張りの外観がスタイリッシュな印象を演出。

角地という立地特性を活かした設計により、通りすがりでも目を引くデザインとなっています。

■限られた土地でも広がるアイデア

限られた土地面積でも快適な空間設計を実現する工夫が満載です。

例えば、省スペースながら居心地の良さを追求した3.5帖や4帖の子ども部屋、階段下空間を有効活用したトイレなど、多彩なアイデアを見ることができます。

収納するモノに合わせて高さや奥行きを計画した収納提案も見どころです。

2階4.5帖部屋 イメージパース

2階書斎 イメージパース

■家族のライフスタイルに寄り添った新しい空間提案

かつてはリビングに家族が集まり、みんなでテレビを囲むことが日常でした。

しかし、現代ではリビングにいながらも、それぞれがスマートフォンやタブレットを楽しむライフスタイルへと変化しています。

本モデルハウスは、家族間のコミュニケーションを大切にしつつ、個々の時間も充実させることができる新しい空間提案を実現しました。

特に注目すべきは、1階リビングに設けられた「ヌック」。

家族の気配を感じながらも、自分だけのプライベートな時間を楽しむことができます。

1階ヌック イメージパース

■暮らしのストレスを解決する機能的な設備提案

泉北ホームの主力商品である3つのパッケージ(プレミアム・メジャー・スマイル)とヒラヤパッケージの標準設備を展示。

メーカーごとの設備を比較体験できるほか、冷凍庫専用スペースや使いやすい設備レイアウトなど、現代のライフスタイルに寄り添った提案を実現しています。

泉北ホームは、「暮らしのお困り事を解決する家づくり」を基本としており、厳選された設備を通じて快適な住空間を提供します。

泉北ホームが誇る高品質な設備と暮らしやすさを体感してください。

■幅広いインテリア提案を得意とする泉北ホーム

3つのダイニングキッチンで、それぞれ異なるインテリアスタイルを展開しています。

1階はグレイッシュなカラーの床を採用し、軽やかさの中にも高級感のある「ホテルライク」スタイル。

2階はホワイトの床をベースにした凛とした雰囲気の「クワイエット」スタイル、もう一方のダイニングは定番人気のウォールナットの床を採用した重厚感のある「ショップ風」スタイル。

どのスタイルも高級感を感じさせてくれるレジデンスな空間美を意識しています。

2階DK イメージパース

