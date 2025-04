SGAが初の得点王、主要5部門で史上初のシーズンに／NBA 2024－25スタッツリーダーズ

NBAの2024-25レギュラーシーズンが、4月14日(現地時間13日)に全日程を終え、全30チームが約6カ月間をかけて82試合をこなした。

今シーズンはオクラホマシティ・サンダーがウェスタン・カンファレンスならびにリーグトップの68勝14敗(勝率82.9パーセント)、イースタン・カンファレンスではクリーブランド・キャバリアーズが1位の64勝18敗(勝率78.0パーセント)を記録。

ここでは、2024-25レギュラーシーズンにおけるスタッツリーダーズを見ていきたい。各部門でトップ3に入った選手たちは下記のとおり。今シーズンは得点王にサンダーのSGAことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(カナダ出身)、リバウンド王にサクラメント・キングスのドマンタス・サボニス(リトアニア出身)、アシスト王にアトランタ・ホークスのトレイ・ヤング(アメリカ出身)、スティール王にホークスのダイソン・ダニエルズ(オーストラリア出身)、ブロック王にサンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ(フランス出身)と、主要5部門で5つの異なる出身国の選手がトップに立つというNBA史上初のシーズンとなった。



※以降所属チーム名は略称、掲載は各部門の上位3選手、%=パーセント

The official 2024-25 NBA season leaders include:

PPG: Shai Gilgeous-Alexander

RPG: Domantas Sabonis

APG: Trae Young

BPG: Victor Wembanyama

SPG: Dyson Daniels

This is the first season that the leaders in these five per-game categories are from five different countries. pic.twitter.com/qo2OyKMqGg

- NBA Communications (@NBAPR) April 14, 2025