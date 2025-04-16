¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡½¸¤Þ¤ë¡ÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¡¢16Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ28ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¿ô¤Î½ËÊ¡¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¡¼¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö
¡¡¾®¼Ç¤Ï¡Ö28ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡28¡¢¡¢¡¢¤Û¤©¡¢¡¢¡¢Ãæ¿È¤â¤ª¼Çµï¤â¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¹õ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿¥ª¥Õ´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤â¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®¼Ç É÷²Ö¡Ê¤³¤·¤Ð ¤Õ¤¦¤«¡Ë
1997Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È½êÂ°¡£2011Ç¯¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2011¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£ÍâÇ¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÂ©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤²Æ¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î²Ö³¡¡Ê¤ª¤¤¤é¤ó¡Ë¡¦²Ö¤Î°æ¡Ê¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fuka_koshiba_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¡¼¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¾®¼ÇÉ÷²Ö
¡¡¾®¼Ç¤Ï¡Ö28ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡28¡¢¡¢¡¢¤Û¤©¡¢¡¢¡¢Ãæ¿È¤â¤ª¼Çµï¤â¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢È±¤ò¸å¤í¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¹õ¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿¥ª¥Õ´¶¤Î¤¢¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤â¿§¡¹¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÉ÷²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1997Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È½êÂ°¡£2011Ç¯¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2011¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£ÍâÇ¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÂ©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤²Æ¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î²Ö³¡¡Ê¤ª¤¤¤é¤ó¡Ë¡¦²Ö¤Î°æ¡Ê¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fuka_koshiba_official¡Ë