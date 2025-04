【Among Us 3D】 5月7日 発売予定 価格:未定

「Among Us 3D」

Innersloth LLCは、PC用パーティーゲーム「Among Us 3D」を5月7日に発売する。価格は未定。

宇宙人狼こと「Among Us(アモングアス)」を3D化したタイトルがリリースされる。従来の「Among Us」は見下ろし視点で、視界が限られるといった要素が存在したが、本作は一人称視点になるほか、クルーやインポスターたちが3Dになる。

基本的なゲームプレイはそのままに、他のプレーヤーと近づくと声が聞こえる近接ボイスチャットが搭載。さらに新旧のミニゲームが用意されるという。また、VRデバイスを使ったプレーヤーとのクロスプレイにも対応するものの、従来の「Among Us」との互換性は持たない。

?? RELEASE DATE REVEAL ??



Among Us 3D launches on PC via Steam on May 6, 2025!!



WISHLIST NOW: https://t.co/MRqNRibUf8 pic.twitter.com/TJnjlWthdY