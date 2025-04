吉田SKTは、長年にわたりコーティング技術を提供してきた経験をもとに、従来のコーティングでは離型が難しかった相手材への適用を目的とした新コーティング技術「CAS(セラミックアロイシステム)」を2025年4月14日に正式リリースしました。

吉田SKT「CAS(セラミックアロイシステム)」

吉田SKTは、長年にわたりコーティング技術を提供してきた経験をもとに、従来のコーティングでは離型が難しかった相手材への適用を目的とした新コーティング技術「CAS(セラミックアロイシステム)」を2025年4月14日に正式リリース。

CASは、独自開発の丸みを帯びたセラミック凸面構造と最適な離型材料を組み合わせることで、高い離型性と安定した耐久性を実現。

生産現場における型離れ不良や付着トラブルを抑え、作業効率と製品品質の向上に寄与します。

■製品の特長

1. 高い離型性

独自の丸みを帯びたセラミック凸面設計により、型離れ時のトラブルを低減。

粘着物や残留物の発生を抑えます。

2. 耐久性の向上

高硬度と離型特性を両立し、長期間にわたり安定した性能を保持。

再加工もしやすく、基材へのダメージを低減することでコスト削減にもつながります。

3. 幅広い適用性

金属薄板など、多様な基材に対して適用可能。

凸面のサイズや離型材料を用途に合わせて選択できるため、さまざまな製造現場のニーズに合わせて対応します。

■製品ラインナップ

CASシリーズは、各種製造工程や基材に応じて複数の仕様を展開。

従来の「溶射+コーティング」に代わる新たな選択肢として、より柔軟かつ効果的な表面処理を実現します。

