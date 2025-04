東京ディズニーリゾート内にある商業施設「イクスピアリ」に、北海道豊富町のPRも兼ねた「milkkiss」初のポップアップストアが登場。

北海道豊富町の放牧飼育した乳牛による、上質なミルクを使ったソフトクリーム全9種類が期間限定で楽しめます☆

イクスピアリ「milkkiss」ポップアップストア

期間:2025年4月16日(水)〜5月15日(木)

営業時間:11時〜21時

場所:イクスピアリ1階 ザ・コートヤード(フードセレクション)

イクスピアリ1Fのザ・コートヤード「フードセレクション」にて、milkkiss初となるポップアップストアを、北海道豊富町のPRを兼ねて開催。

北海道豊富町の放牧飼育した乳牛による、上質なミルクを使ったソフトクリーム全9種類が期間限定で楽しめます!

「milkkiss」とは

milkkissのソフトクリームは都内No1を自負し、研究に研究を重ねたレシピをもとに、アイスクリーム製造業を取得し店舗で製造・販売を行っています。

自動製造機であるパステライザーは使用せず、全て手作業で丁寧にミックス液を製造。

全ての素材にこだわり、主原料であるミルクは、北海道豊富町産のミルクが使用されています。

北海道北部に位置する豊富町は、数多くの植物や鳥が生息し、手付かずの大自然が広がる湿地「サロベツ原野」がある地域。

放牧農家が多く、milkkissが使用しているのは、その中でも特選基準をクリアしたミルクです。

大自然の中で育つことは、牛にとっても幸せなこと。

自然の草や良質な餌で育つ乳牛のミルク本来の味わいは、美味しさだけではなく人間に安心をもたらしてくれます!

そんなmilkkissのソフトクリームを提供するうえで必要不可欠な存在が、イタリア製カルピジャーニ社の最新型ソフトクリームサーバー。

最大の特長は、独自の冷却システム(ギアポンプ)にあります。

独自の技術により、きめ細かい氷の結晶を作り出し、ソフトクリームの口どけが格段に滑らかに☆

空気の混入量(オーバーラン )を最適に保つことで、濃厚でありながらもしつこくない、極上のソフトクリームを提供できるようにしています。

今回のポップアップストアでも、イタリア製カルピジャーニ社の最新型ソフトクリームサーバーを使用。

大容量の電力と上下水道が必須のサーバーであるため、イベントスペースでの設置は困難でしたが、今回イクスピアリの協力により実現しました☆

まだきっと食べたことのない「本当に美味しいソフトクリーム」を味わえるチャンスです。

さらに、milkkissソフトクリームに使用するソースは全て、香料・着色料など不使用・無添加。

フルーツは全て本物のフルーツに、少量の砂糖を加えるのみで、2日以内に使い切ります。

キャラメルソースとチョコレートソースは素材にこだわり、パティシエが丁寧に炊きあげて急速冷却。

ソフトクリームだけではなくソースも絶品で、ひと口食べるだけで本物を実感できる美味しさです!

株式会社milkkiss 代表取締役 谷藤未歩氏

小学生の頃、七夕の短冊に「アイスクリーム屋さんになりたい」と願いを込めて笹の葉に飾りました。

そして2022年7月9日(当時22歳)に東京都府中市にある商業施設FORISにてmilkkissを創業しました。

こうして振り返ると、milkkissの始まりは小学生の頃、短冊に夢を描いた七夕でした。

織姫様が夢を叶えてくれたようで7月9日は私にとって特別な日となりました。

皆様の隣にmilkkissが存在したい。

休日に家族と贅沢をするとき、大切な人とデート、放課後友達と一緒に、職場のメンバーで一息……

悲しいことや、辛いことがあったときも、milkkissが皆様の支えになりたいと思っております。

美味しいソフトクリームを食べて、乗り越える活力になりますよう、思いを込めて企画・製造・販売を行っています。

「皆様への思い」を「商品」に込めた、人生で1番美味しいソフトクリームをお召し上がり下さい。

上質なミルクを使用した、全9種類のソフトクリームを楽しめるポップアップストアが、富良野町のPRも兼ねて登場。

イクスピアリの「milkkiss」ポップアップストアは、2025年4月16日〜5月15日まで開催です!

