フェンダー、「Player IIシリーズ」が更に進化し「Player II Modified」へ
フェンダーの人気シリーズでもある「Player IIシリーズ」が更に進化し、新シリーズ「Player II Modified」に変更となった。チューンナップされたモディファイモデルで、新たなスタンダードを提案するかたちだ。
Player IIシリーズを拡張する新モデルとして、Player II Modifiedはレガシーを受け継ながらも、さらに多様なサウンドメイク、高い演奏性、モダンな仕様を備え、新世代のギタリストやベーシストのニーズに応えるシリーズとなっている。ギターは2025年4月16日（水）より、ベースは5月以降順次発売開始となる予定だ。
フェンダーのギター／ベースは、創業当初からモデファイに対して大きな柔軟性が備わっており、あらゆるジャンルのミュージシャンが自分だけのサウンドに合わせてカスタマイズしてきた歴史がある。プレイヤーの創造性を存分に発揮するキャンバスのごとく、ピックアップの交換やネックの調整、フィニッシュのリワークなど、アーティストによる改造の歴史こそがフェンダーの精神そのものであるという。
「ストラトキャスターやテレキャスターを改造してきた初期のプレイヤーたちから、今日の音の限界を押し広げるミュージシャンまで、Fenderは常に“再発明”というアートを受け入れてきました。創設者のレオ・フェンダーは、当初から楽器にモジュール性を持たせることで、プレイヤーの進化に寄り添い、他ブランドよりも高いパーソナライズ性が可能な楽器を設計していました。『Player II Modified』は、その精神を継承し、新開発のPlayer II Modifiedノイズレスピックアップや確固たる安定性を提供するロッキングチューナーなど、需要の高いモディファイを工場出荷時から標準搭載しています。これは、工場から“今求められる改造”をそのまま届けるというだけでなく、イノベーションの限界を押し広げ、アーティストたちが音楽の未来を切り拓く手助けをするための取り組みなのです。」──ジャスティン・ノーヴェル（FMIC製品開発最高責任者）
主な特徴
●新開発のPlayer II Modifiedピックアップ
Player II ModifiedハムバッカーとPlayer II Noiseless（TM）ピックアップにより、Fenderならではの本格的なトーンを実現。
●アップグレードされたハードウェアとエレクトロニクス
トレブルブリードからブラスブロックサドルまで、モデルごとに最も人気の高い改造を標準装備。
●チューニングの安定性
ロッキングチューナーとテーパードシャフトチューナーにより、さらに高い安定性を実現。
Player II Modified
販売開始日：ギター製品：2025年4月16日（水） ベース製品：2025年5月頃（予定）
●Player II Modified Stratocaster（R）（市場想定売価：165,000円/税込）
ローズウッド指板：Dusk、Olympic Pearl、Electric Blue
メイプル指板：3 Tone Sunburst、Sunshine Yellow、Harvest Green Metallic
●Player II Modified Stratocaster（R）HSS（市場想定売価：170,500円/税込）
ローズウッド指板：Olympic Pearl、Electric Blue、Sunshine Yellow
メイプル指板：3 Tone Sunburst、Dusk
●Player II Modified Stratocaster（R）HSS Floyd Rose（R）（市場想定売価：176,000円/税込）
ローズウッド指板： 3-Color Sunburst、Dusk、Olympic Pearl
●Player II Modified Telecaster（R）（市場想定売価：165,000円/税込）
ローズウッド指板：3 Tone Sunburst、Dusk、Harvest Green Metallic
メイプル指板：Electric Blue、Sunshine Yellow、Olympic Pearl
●Player II Modified Telecaster（R）SH（市場想定売価：170,500円/税込）
ローズウッド指板：3 Tone Sunburst、Dusk
メイプル指板：Sunshine Yellow、Olympic Pearl
●Player II Modified Active Precision Bass（R）（市場想定売価：176,000円/税込）
ローズウッド指板：Harvest Green Metallic、Olympic Pearl
メイプル指板：3 Tone Sunburst、Dusk、Sunshine Yellow
●Player II Modified Active Jazz Bass（R）（市場想定売価：176,000円/税込）
ローズウッド指板：Dusk、Harvest Green Metallic
メイプル指板：Olympic Pearl、3 Tone Sunburst、Electric Blue
●Player II Modified Active Jazz Bass（R）V（市場想定売価：181,500円/税込）
ローズウッド指板：3 Tone Sunburst、Electric Blue
メイプル指板：Dusk、Olympic Pearl
◆Player II Modifiedオフィシャルサイト