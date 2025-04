【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

小島秀夫氏は4月15日、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」に関する画像を投稿した。

小島氏は自身のXにて「デススト2」の制作風景を投稿しており、発売に向け自らの手でプレイしチェックを進めていることが見受けられる。4月15日の投稿ではDualSenseを手にプレイしている姿に加え、本作のタイトル画面と思われる画面の一部分を公開した。

2024年10月にもメニュー画面を公開しており、この際には「チェック用に簡易で作った仮」という説明を添えていた。今回の画像には「Story of DEATH STRANDING 1」といったものが存在するなど一部項目に変化が見られる。

なお、「デススト2」は6月26日に発売を予定。各ストアにて予約受付が行なわれている。

2024年10月に投稿されたもの

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved