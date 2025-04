グランド ハイアット 東京にて、ポケモンたちと一緒に夏休みを過ごせる「ポケモン コラボレーション サマー 2025」を開催。

ビーチリゾート気分を満喫できる、特別装飾のプレミアムスイートなど限定客室が登場します!

また、フランス製バスローブなどのオリジナルアメニティグッズや、ピカチュウのフルーツパンケーキ付き朝食などの特典にも注目です☆

グランド ハイアット 東京「ポケモン コラボレーション サマー 2025」

期間:2025年6月20日(金)〜8月31日(日)

都会の喧騒にそびえ立つ、ダイナミックなラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」が「ポケモン コラボレーション サマー 2025」を開催。

ポケモンたちと過ごすビーチリゾートをテーマにした宿泊プランが、期間限定で登場します!

1日1室限定の「ポケモン ビーチリゾート スイートステイ」や、1日5室限定の「ポケモン ビーチリゾート ステイ」は、ポケモンと一緒に過ごせるお部屋を展開。

客室内のさまざまな場所に、夏をテーマにしたポケモンたちのイラストが装飾され、見つける楽しみがあります。

特典としてコラボレーションを記念したオリジナルのアメニティグッズも用意し、夏の思い出づくりを彩る宿泊プランです。

ポケモンたちとサマーバカンスを過ごすような、夢のひとときを東京の都心で叶えられます!

1日1室限定 「ポケモン ビーチリゾート スイートステイ」

価格(税込・サービス料15%および宿泊税別):1室2名利用時 550,000円〜 ※予約状況などにより変動します

宿泊期間 :2025年6月20日(金)チェックイン〜9月1日(月)チェックアウト

プラン内容:

「チェアマン スイート」(120平米)での宿泊ポケモン×グランド ハイアット 東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズ(アメニティは1室1滞在につき1セット)フランス製バスローブ、フランス製ビーチタオル、ビーチバッグ、キャップ、ビッグTシャツピカチュウとポッチャマのぬいぐるみ(1室1滞在につき各1体)ラプラスとカビゴンの大型ぬいぐるみ(お貸出しのみ)、夏がテーマのポケモンのイラスト展示など特別装飾特別ディナー「フシギダネのトロピカルバーガー」をお部屋にお届け(1滞在につき1回/提供時間は滞在中の15:00〜21:00 LO)フシギダネのトロピカルバーガー、ゼニガメのリコッタチーズタルト、ポッチャマのブルーソーダ、トロピカルガーデンサラダ、トロピカルティーのセットお部屋にお届けする特別ブレックファスト「ピカチュウのフルーツパンケーキ」(1滞在につき1回)ピカチュウの焼き印を押したオリジナルのフルーツパンケーキをセットにしたアメリカンブレックファストエグゼクティブ ラウンジ「グランド クラブ ラウンジ」へのアクセスプライベートラウンジにてチェックインなどの手続きをはじめ、シャンパンや軽食を楽しめるカクテルタイム、ブッフェスタイルの朝食を含むオールデイ リフレッシュメントを利用できます

※1日1室限定(限定室数に達し次第終了)

※2025年4月15日(火)より公式Webサイトにて予約受付開始

※宿泊希望日の3日前までに要予約

※キャンセルポリシーは予約時に公式Webサイトを確認ください

※オリジナルデザインのTシャツはビッグサイズ1種の用意となりサイズは選べません

1日1室限定の「ポケモン ビーチリゾート スイートステイ」は、120平米を誇る「チェアマン スイート」に、ビーチリゾートがテーマの装飾をダイナミックに展開。

リビングルームには、波をイメージしたラグマットやヤシの木など、トロピカルガーデンを彷彿とさせるグリーンの装飾が用意されます。

客室内のいたるところに、夏をテーマにしたポケモンたちのイラストを装飾。

さらに、大きなラプラスとカビゴンのぬいぐるみも設置し、滞在中はポケモンたちとビーチリゾートで過ごすような体験ができるよう工夫されています!

思わず抱き着きたくなるようなラプラスとカビゴンの傍らには、お持ち帰り可能なピカチュウとポッチャマのぬいぐるみもセット。

ディナーには、ステーキハウスの料理長がフシギダネをイメージして考案した、こだわりのトロピカルグルメバーガーが用意されます。

ビーフパティやじっくり火を入れたポークショルダー、グリルしたパイナップル、自家製BBQソースが特製グリーンバンズでダイナミックにサンドしてあります☆

ゼニガメのリコッタチーズタルトなども用意され、朝食はピカチュウの焼き印を押したフルーツパンケーキのセットを部屋までお届け。

また、今回のコラボレーションを記念した、オリジナルのアメニティグッズもお部屋に用意されます。

フランス製のバスローブとビーチタオルをはじめ、ビーチバッグやキャップなど、海やプールなど夏のレジャーに最適なグッズがそろいます!

1日5室限定「ポケモン ビーチリゾート ステイ」

価格(税込・サービス料15%および宿泊税別):1室2名利用時 104,500円〜 ※価格は予約状況などにより変動します

宿泊期間:2025年6月20日(金)チェックイン〜9月1日(月)チェックアウト

プラン内容:

ツイン(42平米)での宿泊ポケモン×グランド ハイアット 東京コラボレーションのオリジナルアメニティグッズビーチバッグ、キャップ、ビッグTシャツ(1室1滞在につき1セット)ラプラスのぬいぐるみ(1室1滞在につき1体)夏がテーマのポケモンのイラスト展示など特別装飾オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」での朝食ブッフェピカチュウの焼き印を押した「ピカチュウのフルーツパンケーキ」付き

※1日5室限定(限定室数に達し次第終了)

※2025年4月15日(火)より予約受付開始

※宿泊希望日の3日前までに要予約

※キャンセルポリシーは予約時に確認ください

※アメニティやデコレーションなどの内容は予告なく変更となる場合があります

※オリジナルデザインのTシャツはビッグサイズ1種の用意となりサイズは選べません

スタンダードタイプの客室を対象とした1日5室限定の「ポケモン ビーチリゾート ステイ」も、夏をテーマのポケモンたちのイラストを展示。

ベッドの頭上は、夏をテーマに描いたピカチュウたちたちのイラストで装飾されます。

南国ビーチリゾートをイメージしたヤシの木に加え、ベッドの上ではラプラスのぬいぐるみがゲストをお迎え。

ラプラスのぬいぐるみは、宿泊記念にお持ち帰りできるグッズです☆

朝食は、オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」での朝食ブッフェを用意。

平飼い卵などの厳選食材を使い、シェフたちがオープンキッチンでつくる種類豊富なメニューや、ホテル内ベーカリーで毎朝焼き上げるブレッドなどが好評のブッフェです。

この宿泊プランを利用した人には、ピカチュウの焼き印を押した「ピカチュウのフルーツパンケーキ」付き。

また、オリジナルデザインのビーチバッグやキャップ、ビッグTシャツなどのアメニティグッズも付いています!

ポケモンたちとビーチリゾートで夏休みを過ごすような体験ができる、期間限定の宿泊プラン。

グランド ハイアット 東京の「ポケモン コラボレーション サマー 2025」は、2025年6月20日〜8月31日まで開催です!

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※プランに含まれる食事は、12歳以下のお子様には含まれません

※プランに含まれる食事の利用時間は、予約時にお知らせください

※宿泊にあたり、宿泊規約を一読し、署名をいただきます

※記載の無い限り、客室内設置アイテムは持ち帰れません

※アメニティやデコレーションなどの内容は予告なく変更となる場合があります

※当プランを2つ以上の日程で個別に予約し、チェックアウト同日(24時間以内)に再度チェックインする場合も1滞在として数えます

