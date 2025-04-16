É½»æ¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌÓÍø²È¤¬½¸¹ç¡ª¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 20¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー 2025Ç¯20¹æ¡×¤òËÜÆü4·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï360±ß¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢4·î18Æü¤è¤ê·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥Ê¥óTCG¤äÀÄ»³¹ä¾»»á¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¶ä¤Ï¤¬¤·¤¬¤Õ¤í¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡ÖMAO¡×¡£¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¡Ö¥Æ¥Î¥²¥«¡×¡¢¡ÖËâÊª¤Î¹ñ¡×¡¢¡ÖÉ´À¥¥¢¥¥é¤Î½éÎøÇËÃ¾Ãæ¡£¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー20¹æ¤ÏËÜÆüÈ¯Çä!¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤âÆ±»þÈ¯Çä!- ¡Ú¸ø¼°¡Û¾¯Ç¯¥µ¥ó¥ÇーÊÔ½¸Éô (@shonen_sunday) April 15, 2025
¡¦É½»æ&·à¾ìÈÇ Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó #ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü #ÀÄ»³¹ä¾» ÀèÀ¸Ä¾É®¸¶²èµ»ö!&¥·¥êー¥º²ò·èÊÔ!![#Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó]
¡¦·à¾ìÈÇµÇ° #¥³¥Ê¥óTCG ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¶ä¤Ï¤¬¤·!
¡¦Âç¿Íµ¤¸æÎé´¬Æ¬¥«¥éー![#MAO]
¡¦Ã±¹ÔËÜÂç¹¥É¾![#²öÅ·¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹]https://t.co/sq7tIrJKNW pic.twitter.com/gcQLavXJW4
(C)Shogakukan Inc. 2025¡¡All rights reserved.