¿µ½Å¤Ê»×¹ÍÂÖÅÙ¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÀ¶ÎÃÌô¤Ë¡Ö¥Õ¥Ã¥µ¡¼¥ëÆþÌç¡×¡¡¾åÂ¼¹ä¤Î¿·½ñÂ®Êó
¡Ø¥Õ¥Ã¥µ¡¼¥ëÆþÌç¡Ù¡¡ÎëÌÚ¿ò»ÖÃø¡¡¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¡£±£°£³£´±ß
¡ØÊ¿Åù¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡¡ÅÄÃæ¾¿ÍÃø¡¡Ãæ¸ø¿·½ñ¡¡£¹£¹£°±ß
¡¡£´·î¤Ï¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Îµ¨Àá¡£¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ë¤«¤«¤ï¤ë£²ºý¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤ë¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë¤Ï£²£°À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸½¾Ý³Ø¼Ô¤ÎÆþÌç½ñ¡£Å¯³Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¸½¾Ý³Ø¤ÏÆÃ¤ËÆñ²ò¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊ¿°×¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£Æü¾ïÅª¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£¥Õ¥Ã¥µ¡¼¥ë¤Î¿µ½Å¤Ê»×¹ÍÂÖÅÙ¤Ï¡¢¤Ä¤¤À¤´Ö¤ËÎ®¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¿Í¤ÎÀ¶ÎÃÌô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ»×¹Í¤ÎÃµ¸¡¤òÂ³¤±¤¿Àè¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤Ï¤É¤¦Íý²ò²ÄÇ½¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥Õ¥Ã¥µ¡¼¥ë¤ÎÂ¾¼ÔÏÀ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃø¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤À¡£¼«Ê¬¤Î¶À¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£Â¾¼Ô¤Ï°Û¼Á¤µ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°Û¼Á¤µ¤ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂª¤¨¤ë½ÅÍ×À¤¬Àâ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ê£²¡Ë¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ê¼¡¸µ¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤òÃµµæ¤¹¤ë¡£ÉÔÊ¿Åù¤Ï¤Ê¤¼¥À¥á¤«¡£·ÐºÑÅªº¤µç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¼å¼Ô¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼«Âº¿´¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£Àï¸åÆüËÜ¤Î¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È·¿»ñËÜ¼çµÁ¡×¼«ÂÎ¡¢¼Â¤ÏÈá»´¤Ê¸½¾õ¤Î¸¶°ø¤À¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Îº£¸å¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î´ðÁÃ¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¡Öºâ»º½êÍ¤Î¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¡×¤¬¤è¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÌ±¼çÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¡¢»ÙÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤ß¤Ê¼«Âº¿´¤ò¤â¤Æ¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÃø¼Ô¤Ï¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯Æ»É¸¤È¤·¤Æ¡¢»×¹Í¤òÂç¤¤¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ë°ìºý¤À¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯4·î12Æü·ÇºÜ