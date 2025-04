ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場!

「グローグー」や「マンダロリアン」こと「ディン・ジャリン」などをモチーフにした、『THE MANDALORIAN』シリーズのジュエリーが全8種ラインナップされます。

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「マンダロリアン」

販売場所・期間:

「ケイウノ公式」サイトはこちら

【イベント販売】イベント:「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」日程:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)場所:幕張メッセ(1-6,9-11ホール&イベントホール)特典:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)に「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」にて購入すると、先着で会場限定ロゴがデザインされたジュエリークロスをプレゼント【ECサイト販売】サイト名:ケイウノオフィシャルサイト発売日:2025年4月25日(金)〜※一部商品予約販売を予定<期間:2025年4月25日(金)11:00〜5月20日(火)10:59>

全国にジュエリー店舗を展開するジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』の新作コレクションが登場!

人気のドラマシリーズ『マンダロリアン』からも、「グローグー」や「ディン・ジャリン」「ボバ・フェット」「IG-11」たちのスタチューやジュエリーがラインナップされます。

特別感のある『THE MANDALORIAN』専用のボックスと専用ショッパー付きです。

ネックレス「Mythosaur -Small -」

価格:各27,500円(税込)

素材:シルバー(いぶし加工)

種類:全2種(シルバー、革紐バージョン)

サイズ:

・チェーン:全長50cm(小豆 幅約2.0mm,アジャスター環付き/45cmに調節可)

・革紐:全長60cm(幅約2mm)

トップ:タテ約32.7mm(バチカン含まず)×ヨコ約21.9mm×厚み約8.5mm

伝説の獣、「ミソソー」をモチーフにしたネックレスの小サイズ。

作中では革紐に通して「グローグー」が首から下げており、作品の世界観を存分に味わえジュエリーです。

トップ部分は縦が2.7cmほどの大きさ、シルバーにいぶし加工がほどこされた、クールに身に着けられるデザイン。

裏側には「マンダロリアン文字」で「THIS IS THE WAY」の 一文が刻まれています。

チェーンタイプは、普段使いしやすいシンプルな印象。

作品に忠実なデザインが採用された、革紐タイプです!

※素材はシルバー限定です

※シルバー素材にはいぶし加工が施されています。一点一点手作業で加工するため、いぶしの風合いは掲載写真と若干異なる仕上りの場合があります

ネックレス「Mythosaur - Large -」

価格:82,500円(税込)

素材:シルバー(いぶし加工)

革紐:全長60cm(幅約3.0mm)

トップ:タテ約52.4mm×ヨコ約35.7mm×厚み約14.5mm

伝説の獣、「ミソソー」をモチーフにしたネックレスの大サイズ。

トップ部分は縦が4.5cmほどの大きさで、シルバーにいぶし加工をほどこし、クールに身に着けられるデザイン。

裏側には「マンダロリアン文字」で「THIS IS THE WAY」の 一文が刻まれています。

作中の「グローグー」と同様、革紐で身につけるタイプです。

※素材はシルバー限定です

※シルバー素材にはいぶし加工が施されています。一点一点手作業で加工するため、いぶしの風合いは掲載写真と若干異なる仕上りの場合があります

リング「THIS IS THE WAY」

素材・価格:シルバー・26,400円(税込)/K18イエローゴールド・242,000円(税込)

種類:全2種(シルバー、K18イエローゴールド)

リングサイズ:5号〜25号の範囲で、1号刻み

※納品後のサイズ直し無料(サイズ直し可能範囲:−4号〜+4号)

アームの幅:約4.0mm

アームの厚み:約1.8mm

「マンダロリアン」の合言葉「THIS IS THE WAY」を「マンダロリアン文字」で表現したリング。

フラットな形状で、クールに身に着けられるデザインです。

4mm幅でカジュアルな印象でありながら、リングの内側は“内甲丸仕上げ”をほどこし、ジュエリーブランドならではのなめらかな極上の着け心地に。

また「マンダロリアン」のシンボルでもある「ミソソー」の刻印もポイントです。

さらにシルバーの他、がらりと印象が変わる「K18イエローゴールド」もラインナップ。

内側には「ミソソー」の刻印が施されています。

作品のファンにとっても想い入れの強いこのメッセージを、お守りのような気持ちで身に着けることができるジュエリーです。

※シルバー素材にはいぶし加工が施されています。一点一点手作業で加工するため、いぶしの風合いは掲載写真と若干異なる仕上りの場合があります

ネックレス「IG-11」

価格:110,000円(税込)

素材:シルバー(いぶし加工)

チェーン:全長50cm(小豆 幅約1.8mm,アジャスター環なし)

トップ:タテ約51.0mm(バチカン含む) ヨコ約14.1mm 厚み約6.0mm

「グローグー」を守るよう再プログラミングされたナース・ドロイド「IG-11」をモチーフにしたネックレス。

360度細部までこだわり、忠実に表現されています。

また、顔も腰も腕も、くるくると回りながら戦う様が象徴的なキャラクターであることから、首、腰、肩が回るギミックが。

ドロイドらしい動きを楽しめるのも嬉しいポイントです。

お気に入りのポーズを取らせて遊んでも楽しいジュエリーになっています。

※素材はシルバー限定です

※シルバー素材にはいぶし加工が施されています。一点一点手作業で加工するため、いぶしの風合いは掲載写真と若干異なる仕上りの場合があります

リング「Din Djarin」

価格:99,000円(税込)

素材:シルバー(いぶし加工)

リングサイズ:14号〜24号の範囲で、1号刻み

※納品後のサイズ直し無料(サイズ直し可能範囲:−2号〜+2号)

アームの幅:約5.0〜27.8mm

アームの厚み:約1.7〜10.5mm

孤高の賞金稼ぎ「ディン・ジャリン」をモチーフにしたフェイスリング。

シルバーにいぶし加工をほどこし、特徴的な黒いラインを忠実に表現しています。

どのアングルから見てもクールな、「マンダロリアン」ファン必見のリングです。

また、内側には「THIS IS THE WAY」のメッセージを「マンダロリアン文字」で刻印。

象徴的な合言葉を刻んだリングは、まるで自分も「マンダロリアン」の一員かのように感じられる逸品です。

※素材はシルバー限定です

※シルバー素材にはいぶし加工が施されています。一点一点手作業で加工するため、いぶしの風合いは掲載写真と若干異なる仕上りの場合があります

リング「Boba Fett」

価格:99,000円

素材:シルバー(いぶし加工)

リングサイズ:14号〜24号の範囲で、1号刻み

※納品後のサイズ直し無料(サイズ直し可能範囲:−2号〜+2号)

アームの幅:約5.0〜26.9mm

アームの厚み:約1.7〜10.0mm

伝説的な賞金稼ぎ、「ボバ・フェット」をモチーフにしたフェイスリング。

シルバーにいぶし加工を施すことで、より作品に忠実に「ボバ・フェット」のマスクが表現されています。

どの角度から美しい曲線のリングに仕上げられています。

自分の信念を貫き、誰にも縛られずに生きるその姿に、“独立心”や“強さ”を感じられるリングです。

※素材はシルバー限定です

※シルバー素材にはいぶし加工が施されています。一点一点手作業で加工するため、いぶしの風合いは掲載写真と若干異なる仕上りの場合があります

スタチュー「Grogu [K24]」

価格:198,000円(税込)

素材:K24(純金)、一部マット加工

寸法:タテ約9.3mm ヨコ約12.7mm 厚み約7.3mm

重量:約3.6g

コレクションケース:<素材>アクリル、木材(土台)/ <寸法>[外寸]タテ約55mm×ヨコ約55mm×厚み約25mm(アクリル込)

約1cmで立体的に作りこんだ、ミニサイズの「グローグー」スタチュー。

贅沢に純金で製作された、ジュエリーブランドならではの特別なグッズです。

作中では、カエルを食べたり、蝶を追いかけたり、浮くポッドに乗っていたり、色々なかわいらしい姿がある「グローグー」

今回のスタチューでは、「知見の石」で「フォース」を感じている「グローグー」がモチーフになっています。

360度細部まで精度高く作りこんでおり、コロンとかわいらしいフォルムが魅力的です。

ディスプレイしやすい、専用ケースも付属。

デスクなどでもその愛おしい姿をいつでも眺めて楽しめます☆

※マット加工は、素手やティッシュなどでこするだけでも薄れる原因となりますので、注意ください

スタチュー「Grogu [SV]」

価格:36,300円(税込)

素材:シルバー(イエローゴールドコーティング)、一部マット加工

寸法:タテ約9.3mm ヨコ約12.7mm 厚み約7.3mm

重量:約1.9g ※金属量は多少前後する可能性があります

コレクションケース:<素材>アクリル、木材(土台)/ <寸法>[外寸]タテ約55mm×ヨコ約55mm×厚み約25mm(アクリル込)

「グローグー」が立体的に作り込まれた、約1cmのミニサイズスタチュー。

こちらは、シルバーにイエローゴールドコーティングで制作されています。

さまざまなかわいらしい仕草で人気の「グローグー」が、「知見の石」で「フォース」を感じているシーンをモチーフに。

神々しさすら感じられる、仕上がりとなっています。

正面やサイドだけでなく、後ろ姿まで精度高く作り込まれた、「グローグー」の魅力溢れるスタチュー。

専用ケースに入れて、大切に保存できます。

デスクや棚に飾って、いつもそのかわいい姿に癒やされることができます☆

※強い摩擦、衝撃等により、コーティングが剥がれる恐れがあります。取り扱いには注意してください

※マット加工は素手やティッシュでこする等でも剥がれる原因となりますので注意してください

『スター・ウォーズ』のドラマシリーズ『マンダロリアン』の人気キャラクターたちをモチーフにした、特別なジュエリー!

ケイウノの新たな『スター・ウォーズ』コレクションは、2055年4月18日(金)〜20日(日)に幕張メッセで開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン(STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」のほか、ケイウノオフィシャルサイトにて、期間限定で予約受付・販売されます。

