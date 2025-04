2025/4/21付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年4月7日〜4月13日)では、TOP100内の週間総再生数が2億9995.2万回(先週比6.1%増)、TOP500内は6億7044.1万回(同6.0%増)と好調な週となった。TOP500圏内に初登場したのは21作(先週14作)、TOP100初登場は2作(先週3作)だった。【TOP10動向】

■ミセス新曲「クスシキ」が1位 HANAは2週連続1000万回超えMrs. GREEN APPLEが4月5日に配信開始した新曲「クスシキ」が、前週比約3.3倍となる週間再生数1,470.1万回を記録し、登場2週目で1位(前週12位)を獲得した。前週に「ライラック」(2024年4月11日配信開始)の1位記録が13週連続・通算29週で一旦ストップしたが、新曲で首位を奪還する強さを見せた。同ランキング1位は、「ライラック」に続き通算2作目。今年度2作目の1位獲得アーティストは、Mrs. GREEN APPLEが初となった。本作は、デビュー10周年イヤーとなる2025年第2弾の楽曲。4月4日に放送開始された日本テレビ系アニメ「薬屋のひとりごと』(日本テレビ系)第2期第2クールのオープニングテーマとして制作された。累積再生数は1918.6万回に伸ばした。2位は、前週初登場1位の快挙を成し遂げた7人組ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」(4月2日配信開始)。1ランクダウンしたものの、週間再生数は前週比18.6%増の1379.3万回。大ヒットの目安となる週間再生数1000万回の大台を2週連続で突破した。登場2週目にして累積再生数は2542.6万回を記録している。Mrs. GREEN APPLEは3週ぶりにTOP10のうち5曲を占拠した。3位の「ライラック」は、配信開始から丸1年が経ったものの、週間再生数は前週比1.4%増の988.2万回。2024/5/13付から50週連続でTOP3入りする驚異的なロングヒットで累積再生数を5億5460.1万回に伸ばした。5位(先週4位)の「ダーリン」(週間再生数733.0万回/先週比3.7%増)は、1月20日の配信開始からの累積再生数が1億540.0万回となり、今年度に配信を開始した楽曲では初の累積1億回を突破。登場12週での1億回突破は、「ライラック」の通算10週に次ぐ、自身2番目のスピード達成となった。また、自身の持つ歴代単独1位記録「アーティスト別1億回再生突破作品数」を24作に塗り替えた。6位(先週6位)は「ケセラセラ」(週間再生数555.2万回/先週比5.1%増)、7位(先週7位)は「Soranji」(週間再生数535.9万回/先週比3.4%増)と続き、新曲ヒットの波及効果か、500位圏内にランクインした30曲のうち18曲の再生数が前週比増となった。4位(先週3位)はサカナクション「怪獣」(週間再生数736.7万回/先週比±0%)。累積再生数は6593.1万回で、初登場から8週連続でTOP5をキープした。8位には超特急の「メタルなかよし」(4月7日配信開始/週間再生数503.8万回)が初登場(詳細は後述)。9位(先週5位)はROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(週間再生数499.7万回/先週比5.7%減)、10位(先週8位)は米津玄師「BOW AND ARROW」(週間再生数484.9万回/先週比2.7%減)となった。アーティスト別TOP500ランクイン曲数の1位(先週1位)は今週もMrs. GREEN APPLEで30曲(先週比−1)。TOP500内総再生数は一気に1105.6万回増加し、週間再生数は9676.5万回にのぼった。先週圏外からの2位はSnow Manの24曲(+24)で、総再生数も2位の2770.5万回を記録(詳細は後述)。3位(先週2位)はback numberの19曲(同±0)、4位(先週3位)はVaundy(同±0)の15曲、5位タイは米津玄師(先週4位/同−2)、あいみょん(先週5位タイ/同±0)、Official髭男dism(先週5位タイ/同±0)、Ado(先週12位タイ/同+4)の12曲だった。【初登場トピック】■超特急“メタル系トンチキ”な新曲が初登場8位9人組メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の新曲「メタルなかよし」(4月7日配信開始)が8位に初登場し、いきなりTOP10入りを果たした。今作は、5月7日発売の2nd EP『Why don’t you 超特急?』から先行配信された楽曲で、これぞ超特急の真骨頂というような“メタル系トンチキ曲”。日本テレビで4月7日に放送開始となった冠番組『VS.超特急』(毎週月曜 24:59)のエンディングテーマとなっている。【上位トピック】■Snow Man、サブスク本格解禁で24曲ランクイン 週間総再生数2位に4月7日に本格サブスク解禁したSnow Manの楽曲が、前出のとおりTOP500位圏内に24曲ランクインした。Snow Manはこれまで、「One」のみをサブスク解禁していたが、今回は、デビュー5周年記念日の今年1月22日に発売し、累積売上150万枚を突破した初ベストアルバム『THE BEST 2020-2025』に収録されている全61曲のストリーミング&ダウンロード配信を解禁した。49位「ブラザービート」(週間再生数231.3万回)、61位「タペストリー」(同203.5万回)、69位「Dangerholic」(同191.9万回)をはじめ計24曲がランクイン。TOP500内の週間総再生数は2770.5万回となり、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ2位に飛び込んできた。なお、『THE BEST 2020-2025』は、同日付の週間デジタルアルバムランキングで初週7491DLを記録し、初登場1位を獲得した。