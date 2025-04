【important announcement】 4月16日 11時30分~ 配信予定

カバーが運営するVTuberアイドルグループ・ホロライブEnglish所属のがうる・ぐら(Gawr Gura)さんは、本日4月16日11時30分よりYouTubeにて「大切なお知らせ(important announcement)」を配信する。

本人のXで投稿されたポストには配信の告知とともに「今夜話さなければならないことがある」というコメントが添えられており、お知らせの内容は現状不明となっている。

i have to talk to you about something tonight- 💙https://t.co/vNdiR2cUCy pic.twitter.com/Xs72cUnAXm