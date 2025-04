香港ディズニーランド・リゾートで、マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにした『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』がスタート!

夜のドローンショーで新たな戦いが展開され、スカーレット・ウィッチのカオスマジックがスターク・エキスポを支配します☆

香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』

開催期間:2025年4月16日〜6月1日

香港ディズニーランド・リゾートで、マーベル・シネマティック・ユニバースをテーマにした『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』がスタート!

マーベルファンと映画ファンは、2025年4月16日から6月1日まで、香港ディズニーランド・リゾート(HKDL)のトゥモローランドで開催される「マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン」で、究極のヒーローアドベンチャーを体験できます。

メインイベントである「Join the Mission: Scarlet Skies」では、「スカーレット・ウィッチ」が香港ディズニーランド・リゾートに初登場!

2024年も話題となったドローンショーがスケールアップして登場します。

「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」などのマーベル・スーパーヒーローたちと共に、スカーレット・ウィッチとの戦いに挑みまます☆

昼間は、S.H.I.E.L.D.エージェントやヒーローたちとのミッションに参加。

マーベルテーマのグッズやフードも充実し、ヒーロー気分で1日中楽しめます。

『Join the Mission: Scarlet Skies』 - 夜空に繰り広げられる壮大なドローンショー

人気のドローンショーが、「スカーレット・ウィッチ」の登場で新たな展開に!

「スカーレット・ウィッチ」のカオスマジックがスターク・エキスポを包み込み、圧巻の演出がトゥモローランド全体を彩ります☆

「アイアンマン」、「スパイダーマン」、「アントマン&ワスプ」、「ドクター・ストレンジ」、「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」らと力を合わせて、「スカーレット・ウィッチ」の巨大な力に立ち向かいます。

ブリーフィングイベント

映画の世界を超えて、ヒーローミッションに挑め!

トゥモローランドのS.H.I.E.L.D.本部では、ヒーローによるブリーフィングを実施。

戦闘・解読・反射神経ゲームなどに挑戦できます。

ステージでは「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」と共に俊敏さを試すアジリティゲームも!

マーベルフード

「スターライナーダイナー」では、キャプテン・アメリカ・チーズステーキバーガーや、ソーのハンマー風レモンカップケーキなどの新メニューを展開!

人気のアイアンマン&グルートバーガーセットも楽しめます☆

「ディズニー・ハリウッド・ホテル」の「The Archivist」では、特別なマーベル料理とカクテルも提供されています。

マーベルグッズ

Tシャツ、アクセサリー、コレクタブルなど、香港ディズニーランド・リゾート限定グッズが勢ぞろい!

香港ディズニーランド・リゾート限定の新作コズビ(Cosbi)ボブルヘッドキーチェーンや、

巨大コズビ像との撮影も楽しめます☆

限定版ディズニーコレクタブル・メダリオンや

ブラックゴールド版「アイアン・スパイダー」も注目のアイテムです。

ディズニーホテル

アトラクション「アイアンマン・エクスペリエンス」や「アントマン&ワスプ:ナノバトル!」でアクション体験を満喫したら、「ディズニー・ハリウッド・ホテル」へ!

マーベルテーマの客室に宿泊可能。

他にも、S.H.I.E.L.D.トレーニングキャンパスやランプ作りワークショップなど、ホテル内でもヒーロー体験を楽しむことができます。

マーベルキャラクターグリーティング

「キャプテン・アメリカ(サム・ウィルソン)」がキャラクターグリーティングに新登場!

香港ディズニーランド・リゾートでは、他にも数多くのマーベルヒーローたちに会うことができます。

今だけの没入型マーベル体験!

香港ディズニーランド・リゾート『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』は6月1日まで開催中です。

©Disney ©2025 MARVEL

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドローンショーがスケールアップ!香港ディズニーランド『マーベル・スーパーヒーローズ・シーズン』 appeared first on Dtimes.