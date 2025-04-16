・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．３３ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２４０．４ドル（＋１４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２２２．７セント（＋１３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４２．００セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４８１．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３６．００セント（－５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８９．３０（－０．４８）

出所：MINKABU PRESS