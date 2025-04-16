１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．３３ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４０．４ドル（＋１４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２２．７セント（＋１３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．００セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８１．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．００セント（－５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．３０（－０．４８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．３３ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４０．４ドル（＋１４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２２．７セント（＋１３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．００セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８１．２５セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３６．００セント（－５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２８９．３０（－０．４８）
出所：MINKABU PRESS