１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：１０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・機械受注

１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１５：００ 英・消費者物価指数

１５：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１７：００ ユーロ・経常収支（季調済）

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・小売売上高

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

※米・２０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：アルコアほか



出所：MINKABU PRESS