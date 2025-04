球団CMに登場

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が爆笑を誘った衝撃CMの反響が拡大している。球団公式SNSが公開した動画に日本人ファンが「最高すぎます」などと反応した中、米ファンも大注目。「ショウタは神々しい宝物だ」「素晴らしいセンス」といった声が上がっている。

ノリノリだった。上半身裸の今永はシャワー中にボディブラシを手にすると、体に泡がついたままマイク代わりに「GO CUBS GO」を歌いだした。その後、腰にタオルを巻いてシャワー室を後にし「VICTORY SONGS SOUND BETTER AT SHO-TIME. BE HERE FOR IT」と呼びかけた。

カブス公式インスタグラムで公開された動画に日本人ファンが「最高すぎます」「笑いも三振も取れる哲学者に乾杯」などと爆笑する中、米ファンも反応。「今朝、こんなコンテンツは予想していなかったが最高だ」「彼のカブス愛が大好き! 生涯カブスでいてほしい」「素晴らしいユーモアのセンス」「決まりだ。この男の銅像を建てろ」「史上最高のマーケティング動画」といった反響が寄せられている。

動画は球団公式Xでも公開され、こちらにも米ファンからは「ショウタにしかやり遂げられない」「こんなことが可能なのか?! 彼はマジで最高だ!」「レジェンド」「ショウタは神々しい宝物だ」「何としてもこの男を守れ」といった声が。今永の魅力を再確認したようだ。



(THE ANSWER編集部)