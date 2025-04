タレントの東野幸治と渡辺翔太(Snow Man)がMCを務める17日放送のフジテレビ系バラエティー『この世界は1ダフル』(毎週木曜 後9:00)は、「1万人に聞いた伝説のドラマ主題歌ベスト20全部見せSP」を放送する。松嶋菜々子が主演を務め、ラブコメ作品に初挑戦した月9『やまとなでしこ』(2000年10月期/フジテレビ系)の主題歌・MISIAの『Everything』がランクイン。200万枚のダブルミリオンセラーを記録し、2000年代の女性アーティストのシングル曲として最も売れたMISIAのヒットソングをドラマ映像と共に振り返る!スタジオゲストの島崎和歌子も「こういうのいいよね」とうっとり、そして東野が思わず「女性全員好きちゃう?」とコメントしたあの名シーンは必見だ。

また90年代を代表する浅野温子と武田鉄矢がダブル主演を務めた月9『101回目のプロポーズ』(1991年7月期/フジテレビ系)もランクイン。当時の新語流行語大賞・大衆部門金賞を獲得した武田の名シーンを、CHAGE and ASKAが歌う主題歌『SAY YES』と共にプレイバック。「僕は死にませんが、ドラマにおいては中盤のシーンだったことを初めて知った阿部らは「ここ最終回じゃないの!?」と驚きを隠せない!さらに「曲が終わると共にドラマが終わっていく」「すごくない!?」と、スタジオ一同大興奮のエンディングは見逃せない。さらに、木村拓哉出演のドラマ主題歌が3曲ランクイン。まずは90年代の青春ドラマで萩原聖人が主演を務めたドラマ『若者のすべて』(1994年10月期/フジテレビ系)。主題歌がMr.Childrenの名曲「Tomorrow never knows」だと紹介されると渡辺は「これが主題歌だったんだ…!」と驚がくする。さらに木村拓哉のブレークのきっかけともなった月9『あすなろ白書』(1993年10月期/フジテレビ系)の主題歌・藤井フミヤの「TRUE LOVE」も。当時20歳の木村の演技にスタジオ一同、心を奪われる。“あすなろ抱き”の名ぜりふにはスタジオゲストの佐藤栞里らも「いいですよ」「よろこんで」と頬が緩みっぱなしに。そして、男性がピアノを習うきっかけとなるなど、“ロンバケ現象”を巻き起こした木村拓哉と山口智子のダブル主演ドラマ『ロングバケーション』(1996年4月期/フジテレビ系)の主題歌・久保田利伸 with ナオミ・キャンベルの「LA・LA・LA・LOVE SONG」も。東野も思わず「我々をどうする気!」と声を上げてしまうほどの胸きゅんシーンに注目だ。