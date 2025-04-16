日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の3万4480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41321.54円 ボリンジャーバンド3σ
39414.09円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38237.70円 200日移動平均
37761.33円 75日移動平均
37562.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37506.65円 ボリンジャーバンド1σ
35599.20円 25日移動平均
34480.00円 16日夜間取引終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34267.54円 15日日経平均株価現物終値
34234.00円 5日移動平均
33691.75円 ボリンジャーバンド-1σ
32895.00円 一目均衡表・転換線
31784.31円 ボリンジャーバンド2σ
29876.86円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41321.54円 ボリンジャーバンド3σ
39414.09円 ボリンジャーバンド2σ
38295.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38237.70円 200日移動平均
37761.33円 75日移動平均
37562.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37506.65円 ボリンジャーバンド1σ
35599.20円 25日移動平均
34480.00円 16日夜間取引終値
34310.00円 一目均衡表・基準線
34267.54円 15日日経平均株価現物終値
34234.00円 5日移動平均
33691.75円 ボリンジャーバンド-1σ
32895.00円 一目均衡表・転換線
31784.31円 ボリンジャーバンド2σ
29876.86円 ボリンジャーバンド3σ
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