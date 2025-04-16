　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の3万4480円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41321.54円　　ボリンジャーバンド3σ
39414.09円　　ボリンジャーバンド2σ
38295.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38237.70円　　200日移動平均
37761.33円　　75日移動平均
37562.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37506.65円　　ボリンジャーバンド1σ
35599.20円　　25日移動平均
34480.00円　　16日夜間取引終値
34310.00円　　一目均衡表・基準線
34267.54円　　15日日経平均株価現物終値
34234.00円　　5日移動平均
33691.75円　　ボリンジャーバンド-1σ
32895.00円　　一目均衡表・転換線
31784.31円　　ボリンジャーバンド2σ
29876.86円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース