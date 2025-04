2025年4月15日、OpenAIが3つの新AIモデル「GPT-4.1」「GPT-4.1 mini」「GPT-4.1 nano」を発表しました。

いずれのモデルもAPIのみで利用可(ChatGPT上で使えるわけではない)ですが、昨今、非エンジニアでもAPIを利用する方が増えてるような印象があります。自分もそうなっていて、今後OpenAI APIはどのモデルで叩けばいいの?と気になりました。

そこで個人でも利用しやすそうなGPT-4.1とGPT-4.1 miniをいろいろと試してみました。プロンプトを載せ出すと膨大になってしまうので、感じたことを軸にまとめています。

GPT-4.1は高性能と価格の両立を狙ったモデルです。テキストと画像の入力にも対応、立ち位置としてはGPT-4oの後継、つまりは主力です。

触ってみて思ったのはとにかく「日本語の文章書くのうめぇ」。以下のように翻訳をやらせてみたのですが、4oからの進化はとてもはっきり感じられました(原文はこちら)。

These improvements in instruction following reliability and long context comprehension also make the GPT‑4.1 models considerably more effective at powering agents, or systems that can independently accomplish tasks on behalf of users. When combined with primitives like the Responses API⁠ , developers can now build agents that are more useful and reliable at real-world software engineering, extracting insights from large documents, resolving customer requests with minimal hand-holding, and other complex tasks.