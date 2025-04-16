¡ÈÆæÂ¿¤»ØÆ³¼Ô¡É ½¬¶áÊ¿»á¤Î¿ÍÊªÁü¤È¤Ï¡©¡ÖÈó¾ï¤Ë¿µ½Å¡×¡ÖÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÀ¯Å¨¤ò½èÊ¬¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£2013Ç¯¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤òµí¼ª¤ëÀäÂÐÅª¤ÊºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¤Æ¡¢¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÇ¤´üÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¡£¸½ºß71ºÐ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤¢¤È10Ç¯°Ê¾å¡¢½¬¶áÊ¿ÂÎÀ©¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñ¡¦ÎòÂå¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡Ê´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¡Ë
¡¡¡ÖÆæÂ¿¤»ØÆ³¼Ô¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤Ï¡Ö±ø¿¦¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£ÌÓÂôÅì»á¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¨¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëûç¾®Ê¿»á¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤âºÎÍÑ¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î°¤¸ÅÃÒ»Ò¶µ¼ø¤Ï¡Ö¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¡Ø¶¯¤¯¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Á¤Åº»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö½¬»á¤Ïûç¾®Ê¿»á¡Ê1978Ç¯¡Á1989Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¡Ë¤¬·ù¤¤¤À¡£½¬»á¤ÎÉã¤ÏÉû¼óÁê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ûç»á¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤¬²þ³×³«Êü¤Î´ú¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ûç»á¤ËÁ´ÉôÅð¤Þ¤ì¤Æ¼ºµÓ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö²æ¡¹¤â½¬»á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µîÇ¯»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤éûç»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¡£¡Ö½¬»á¤Ë¤Ï¡È½¬¶áÊ¿»×ÁÛ¡É¤È¡ÈÌÓÂôÅì»×ÁÛ¡É¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Èûç¾®Ê¿»×ÁÛ¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î3¤Ä¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡×¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Î¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬Éû¼óÁê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤Î»Ò¤É¤â¤À¡£¸þ¤³¤¦¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¶¦»ºÅÞ´´Éô¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤É¤â¤Ï²¿ºÐ¤À¡Ù¡Ø¤½¤í¤½¤í¤³¤Î½Î¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ù¡ØÂç³Ø¤Ï¤³¤³¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÁ´Éô¹Ô¤¯¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡£
¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡Ë15²¯¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç12Ç¯°Ê¾å¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥«¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÁêÅö¸¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¿µ½Å¤ËÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£°¤¸Å¶µ¼ø¤Ï¡Øµ¤¼å¤Ç¿µ½Å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿²¼ó¤ò¤«¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÀ¯Å¨¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¡¢·³¤Î¥È¥Ã¥×¤¬Á´Éô±ø¿¦¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±ø¿¦¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¤È¹ñÌ±¤¬´î¤Ö¡£ÊóÆ»¤äÈ¯¸À¤Ë¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¡×¡ÊÁ¤Åº»á¡Ë
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë