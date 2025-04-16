¹ËöÎÃ»Ò¼áÊü¡¡7Æü¤ËÄÉÆÍ»ö¸Î¡¢8Æü¤ËÂáÊá¡¢Ä¹ÃËÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¡Ä·Ð°Þ¤Þ¤È¤á
¡¡ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬16ÆüÄ«¡¢¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÍ¾¾À¾·Ù»¡½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£8Æü¤ÎÂáÊá¤«¤é¡¢¹Ëö¤ò¤á¤°¤ë»ö¸Î¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¡þ4·î7Æü¸á¸å¡¡ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔÆâ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤êÀþ¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÁ°¤òÁö¤ëÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¸å¤Ë¸½¾ìÉÕ¶á¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤â¡£¼Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤ËÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡þ8Æü¸áÁ°0»þ20Ê¬¤´¤í¡¡ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅçÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢±¡Æâ¤òÊâ¤²ó¤ë¤È¤³¤í¤ò´Ç¸î»Õ¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¡¢Â¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤ò°ú¤Ã¤«¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¡¢½ý³²ÍÆµ¿¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¹øÆì¤ò³°¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢²ñÏÃ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤â¡£
¡¡¡þ8Æü¸áÁ°¡¡³ÆÊóÆ»µ¡´Ø¤¬¡Ö¼«¾Î¡¦¹ËöÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¡£¼è¤êÄ´¤Ù»þ¤Ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ³ÎÇ§¤Î¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¼«¾Î¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ9Æü¸á¸å¡¡Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾À¾½ð¤«¤éÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡þ10Æü¸áÁ°¡¡´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¹Ëö¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ûÎ±¤¬¤³¤ÎÆü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡þ16ÆüÄ«¡¡¼áÊü¤µ¤ì¤ë¡£