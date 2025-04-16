¡ÖÀ¤³¦°ìÄ¹¼÷¡×¡ª¡©¡ÖÀï¹ñ»þÂå¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥á¤¬¡Öº£¤â¡×À¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡×¡ª
±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢µðÂç¤Ç¶²¤í¤·¤¤¿Í¿©¤¤¥¶¥á¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥µ¥á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£Î®Àþ·¿¤ÎÂÎ¤ÈÄ¹¤¤ÇØ¤Ó¤ì¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£
¤É¤Á¤é¤â¥µ¥á¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿©Âî¤Ë¾å¤ë¥µ¥±¤ä¥µ¥ó¥Þ¡¢¥¢¥¸¤Ê¤É¤Î¹Å¹üµûÎà¤È¤Ï¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿Æð¹üµûÎà¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¼÷¤ÎÀÔÄÇÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ®¤¯±Ë¤°µûÎà¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥á¡£
¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÀ¸ÂÖ¤ò¥µ¥á¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤é¤¬¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹Å¹üµûÎà¤«¤éÊ¬¤«¤ì¡¢¥¨¥¤¤ÈÊ¬´ô¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½ºß¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¤â¤Ä¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÅÂå¥¶¥á¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¿Í¹©»ÒµÜ¤Ë¤è¤ë¥µ¥á¤ÎÈË¿£¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ëÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥á¤ÎÈË¿£¤Ë¤â1¾Ï¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¡Ç½·ÁÂÖ¡¦À¸ÂÖ¡¦Ê¬Îà¡¦ÈË¿£¤È¡¢ÀìÌçÅª¤Ë¤«¤ÄÌÖÍåÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤°ìºý¡£¿åÂ²´Û¤Ç¤âºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëµû¼ï¤Ç¤¢¤ë¥µ¥á¤ÎÁí¹ç²òÀâ½ñ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥µ¥á¤ÎÀ¤³¦ ³¤¤ÎÇÆ¼Ô¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤È¿Ê²½¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ìÄ¹À¸¤¤¹¤ëÀÔÄÇÆ°Êª¤Ï¡©
¿¼³¤¤ò¤ª¤â¤ÊÊ¬ÉÛ°è¤È¤¹¤ë¥µ¥á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢¥Ä¥Î¥¶¥á¾åÌÜ¤Î¥µ¥á¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¿¼³¤¤Î´Ä¶¤Ï¡¢°Å¹õ¡¦Äã²¹¡¦¹â¿å°µ¡¦±Â¤ÎË³¤·¤¤¶Ë¸Â´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ëÀ¸Êª¤Ï¸·¤·¤¤´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥á¤ÏÂ¾¤Î¿¼³¤À¸Êª¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â¼¡Êá¿©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±Â¤ÎË³¤·¤¤´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë±Â¤ËË³¤·¤¤¿å¿¼4000¥á¡¼¥È¥ë°Ê¿¼¤Î¿¼³¤ÂÓ¤Ç¥µ¥á¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¿¼³¤¤ÇÀ¸¤¤ë¥µ¥á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
Â¿¤¯¤Î¿¼³¤À¸Êª¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥µ¥á¤â¡ÖÂÎ¤ÎÂå¼Õ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÍÞÀ©¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¡×¡¢¡ÖÆ±»þ¤Ë¾¯¤Ê¤¤±Â¤ò¤¤¤«¤ËÃµÃÎ¤·¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯Êá¤é¤¨¤ë¤«¡×¡¢¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤ËÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÀ¤Âå¤¬¶ËÃ¼¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¸½¤Ë¡¢¥µ¥á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀÔÄÇÆ°Êª¤ÇºÇ¤â¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ûÃÎ¤Î¥µ¥á¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¤ËºÇ¤â¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥µ¥á¤Ï¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¤ÎËÌ¶Ë°è¤Ë¤¹¤à¡Ö¥Ë¥·¥ª¥ó¥Ç¥ó¥¶¥á¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥·¥ª¥ó¥Ç¥ó¥¶¥á¤Î»ÐËå¼ï¤Ç¤¢¤ëËÌÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥ª¥ó¥Ç¥ó¥¶¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æ±ÍÍ¤Î¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¸Ø¤ë¥µ¥á¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ËÜ¼ï¤Ï¤«¤Ä¤ÆËÌÆüËÜ¤Î±è´ß¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤½¤ÎÀ¸Â©¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
2016Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤é¤¬¥Ë¥·¥ª¥ó¥Ç¥ó¥¶¥á¤Î¿å¾½ÂÎ³Ë¤ÎÊü¼ÍÀÃºÁÇÆ±°ÌÂÎ¤Ë¤è¤ëÇ¯ÂåÂ¬Äê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä´ºº¤·¤¿ºÇÂç¸ÄÂÎ¤Î¿äÄêÇ¯Îð¤Ï392¡Þ120Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤¬³Î¤«¤Ê¤é¤Ð¡¢ËÜ¼ï¤ÏÀÔÄÇÆ°Êª¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÄ¹¼÷¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤¬¸½Â¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿äÄê¼÷Ì¿¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¥µ¥á
¤Þ¤¿¡¢1963Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´Ä¹262¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ë¥·¥ª¥ó¥Ç¥ó¥¶¥á¸ÄÂÎ¤ËÉ¸¼±¤òÉÕ¤±¤ÆÊüÎ®¤·¡¢16Ç¯¸å¤ËºÎÊá¡¦·×Â¬¤¹¤ë¤ÈÁ´Ä¹¤¬270¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï1Ç¯¤Ç0.5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤·¤«À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¼ï¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¤¤«¤ËÄ¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÌÇò¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¹ñÎ©¶ËÃÏ¸¦µæ½ê¤ÎÅÏÊÕÍ¤´ðÇî»Î¤é¤¬·×Â¬¤·¤¿¥Ë¥·¥ª¥ó¥Ç¥ó¥¶¥á¤ÎÍ·±ËÂ®ÅÙ¤À¡£Èà¤é¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ¼ï¤ÎÍ·±ËÂ®ÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÇÉÃÂ®0.22¡Á0.34¥á¡¼¥È¥ë(»þÂ®0.8¡Á1.2¥¥í¥á¡¼¥È¥ë)¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤ÈºÇ¤âÍ·±ËÂ®ÅÙ¤ÎÃÙ¤¤µûÎà¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥·¥ª¥ó¥Ç¥ó¥¶¥á¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Í·±ËÂ®ÅÙ¤âºÇ¤âÃÙ¤¤¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎºÇ¤â¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÊÆ°Êª¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ¾¤Î¥µ¥á¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥µ¥á¤ÏÄ¹¼÷Ì¿¤ÎÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2014Ç¯¤Ë¥¦¥Ã¥º¥Û¡¼¥ë³¤ÍÎ¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬¥Û¥Û¥¸¥í¥¶¥á¤ÎÇ¯ÎðººÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢70ºÐ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¥ª¥¹¤È¡¢40ºÐ¤È¤µ¤ì¤¿¥á¥¹¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¿äÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥µ¥á¤Î¥á¥¹¤Ï¥ª¥¹¤è¤ê¤«¤Ê¤êÂç·¿²½¤¹¤ë¤¿¤á¼÷Ì¿¤âÄ¹¤¯¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¿äÄêÇ¯Îð¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯À¸¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥ª¥ª¥á¥¸¥í¥¶¥á¤ÎÇ¯Îð¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ª¥á¥¸¥í¥¶¥á¤Î¥á¥¹¤Î¼÷Ì¿¤Ï33.5Ç¯ÄøÅÙ(¥ª¥¹¤Ï29.75Ç¯)¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ª¥á¥¸¥í¥¶¥á¤Î¥ª¥¹¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢»ô°é³«»Ï°ÊÍè¤¹¤Ç¤Ë46Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¿äÄê¤·¤¿¼÷Ì¿¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¡¢»ô°éµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥á¤Î¼÷Ì¿¤Ï¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¿äÄê¼÷Ì¿¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¯¡¢¥µ¥á¤¬¼ÂºÝ¤Ë²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡Ö¥µ¥á¤Î»õ¡×¤Ï¡Ö°Û¾ï¡×¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡ªÈæ³Ó¤«¤é¸«¤¨¤¿¡Ö¶ÃØ³¤Î·ë²Ì¡×¤È¥Û¥Û¥¸¥í¥¶¥á¤Î¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¡ª