第76回西部水彩画公募展（西日本新聞社など後援）が15日、福岡県久留米市野中町の市美術館で開幕した。北部九州の画家でつくる西部水彩画協会（事務局・同市）の主催。入選作のほか、会員、会友の作品計124点を展示する。20日まで。

最高賞の西部水彩画協会賞に福岡市の北村虹子さんの「夜あけとともに」が選ばれた。「平行線を重ねて奥行きを演出し、夜明けの逆光でツルが水面に映る様子を描き、画面にリズムを作っている」と評された。

最高賞を含め入選は70点。応募者の裾野を広げようと、作品規格の最小サイズをこれまでの20号（幅約72センチ）から、より小さな10号（幅53センチ）とした。池末満会長は「初めての人も応募しやすくなり、昨年より応募が約20点増えた」と語る。20日午後1時半から、希望者への講評会を行う。

一般300円。高校生以下無料。 （後藤希）

他の入賞者は次の通り。 （敬称略）

【山村賞】鐘ケ江良一（大川市）【久留米市長賞】津上清美（佐賀県伊万里市）【西日本新聞社賞】上野昇（小郡市）【テレビ西日本賞】川島明人（宗像市）【久留米市美術館賞】岡田左斗子（福岡市）【チトセヤ賞】行徳和恵（久留米市）【内藤額縁賞】手島文雄（久留米市）【ヒグチ額縁賞】宮崎なみ江（大川市）【山本文房堂賞】石橋啓子（福岡市）【東美賞】吉村勝江（久留米市）【奨励賞】石川由紀（福岡市）松山史朗（熊本県荒尾市）宮原諒典（太宰府市）山本智子（佐賀市）【会友推挙】池田かほる（糸島市）香野啓子（大野城市）古賀潤子（太宰府市）松本明也（久留米市）