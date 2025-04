15日に行われているUEFAチャンピオンリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦の アストン・ビラ 対パリSG戦で、試合前の整列時に恒例のCLアンセムではなく、代わりに下位大会にあたるUEFAヨーロッパリーグ(EL)とUEFAカンファレンスリーグ(ECL)用のアンセムが流れるという異例のアクシデントが起きた。試合はアストン・ビラの本拠地ビラ・パークで開催。ホームのサポーターからはクラブエンブレムにも使用されているクラブの象徴であるライオンと「THIS IS VILLA PARK」という金文字が描かれた巨大コレオグラフィーが掲げられるなか、開始直前に前代未聞の音響ミスが発生し、スタンドからは大ブーイングが巻き起こった。

