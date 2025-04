「よつ葉バター」など13商品を自主回収、工場の機器が破損→金属線混入の恐れ

よつ葉乳業は4月15日、「よつ葉バター」などの製品に金属線が混入した恐れがあるとして、自主回収すると発表した。対象商品は約628万個。発表によると、「工場製造ライン機器ベルト部品破損により、ベルト内の金属線が破断し、製品の一部に混入している恐れがあることが判明」したという。現在までに対象製品による健康被害の報告はないが、安全を最優先に考え、対象となる製品を自主回収する運びとなった。

対象商品は次の通り。このうち製造管理番号「CC」から始まるものが回収対象品で、「CA」「CB」から始まるものは問題ないという。賞味期限は「2025年4月30日〜2025年10月8日」とのこと。(1)よつ葉バター 加塩 150g(2)よつ葉バター 食塩不使用 150g(3)よつ葉バター 減塩 150g(4)よつ葉 北海道バター 加塩 150g(5)よつ葉 北海道バター 食塩不使用 150g(6)CGC北海道バター 150g(7)CGC北海道バター 食塩不使用 150g(8)COOP生協バター 150g(9)CK北海道十勝バター 150g(10)Vマーク VALUE PLUS 北海道バター 150g(11)Vマーク VALUE PLUS 北海道バター 食塩不使用 150g(12)セブンプレミアム 北海道バター 加塩 150g(13)セブンプレミアム 北海道バター 食塩不使用 150g