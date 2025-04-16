¥Õ¥¸HD¤Ë12¿Í¤Î¼èÄùÌò¸õÊäÄó°Æ¤Ø¡¡ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Âç³ô¼ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¿·¤¿¤Ê12¿Í¤Î¼èÄùÌò¸õÊä¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Ï¡¢¢§SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§¼ÒÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¢§STARTO ENTERTAINMENT¤ÎÊ¡ÅÄ½ß¼ÒÄ¹¡¢¢§¸µ»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄé¿Êå»á¤Ê¤É12¿Í¤ò¿·¤¿¤Ê¼èÄùÌò¸õÊä¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥ë¥È¥ó¤«¤é¤Î2¿Í¤â¸õÊä¤È¤¹¤ëÄó°ÆÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÉÕ¤±¤Ç¥Õ¥¸Â¦¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤«¤é¥Õ¥¸¤ÎÆâÉô´Ä¶¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë°¤¯¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Î²áÈ¾¿ô¤ÎÄó°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥À¥ë¥È¥ó¤Ï¥Õ¥¸Â¦¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢6·î¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ë¸þ¤±°µÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ê©ÃÅ,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Û¥Æ¥ë,
ÆÁÅç,
¥À¥¤¥¹,
ºßÂð°åÎÅ,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö