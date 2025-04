【ライブレポート】XG『コーチェラ2025』に初出演！「ここでぶちかますしかないという気合いで溢れていました！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■コーチェラ最大規模の屋内ステージ「Sahara」ステージのトリに異例の大抜擢!

XGが現地時間4月13日、アメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival、以下コーチェラ)に初出演を果たした。

コーチェラは、カリフォルニア州インディオにある砂漠地帯「コーチェラ・ヴァレー」で行われるアメリカ最大級の野外音楽フェスティバルで、今年は、1週目(1st week)が現地時間4月11・12・13日、2週目(2nd week)が4月18・19・20日に開催。ラインナップには、Lady Gaga(レディー・ガガ)、Green Day(グリーン・デイ)、Post Malone(ポスト、マローン)の3組がヘッドライナーとして出演し、Travis Scott(トラヴィス・スコット)も特別枠として出演する。

XGは、日本人女性アーティストとしては初のヘッドライナーに次ぐ2段目のセカンドヘッドライナーとしてフライヤーに表記。日本人アーティストとして唯一の出演を果たすこともあり、2024年末にラインナップが発表されてから、各所で大きな話題を呼んでいた。

XGは現地時間13日、コーチェラ最大規模の屋内ステージ「Sahara」(サハラ)ステージのトリとして登場。本ステージのトリに抜擢された日本人アーティストは過去におらず、XGが異例の大抜擢となった。

「XG! XG! XG!」というオーディエンスからの大コールで登場したXGは、この日のために用意した“XGらしさ”を爆発させたスペシャルな衣装で登場し、1st ミニアルバム『NEW DNA』収録の「HESONOO + X-GENE」でステージの幕を開ける。

グローバル・ジャパン・ソングスチャート「Global Japan songs Excl. Japan」では9週連続首位を記録し、YouTubeの急上昇チャートでは、MVがアメリカの1位を含む、19の国と地域にランクインするなど、世界でバイラルを起こしたXG初のオールラップソング「WOKE UP」で、会場の熱気が一気に高まる。

全米ビルボード・チャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位に輝いた「GRL GVNG」では、椅子を用いたパフォーマンスで観客を沸かせた。

MCで、メンバーのCHISAが、「What’s up Coachella?」(Coachella!調子はどう?)と煽り、MAYAは「We’re so happy to finally be here at Coachella!!!!Let’s have fun tonight!!」(ずっと来たかったCoachellaにやっと来れて本当に嬉しいです! 今夜は思いっきり楽しみましょう!)とコメントし、超満員の観客を沸かせる。

この日のために用意され、初披露となった「SHINOBI(DANCE BREAK)」では、仮面を付けたメンバーとダンサーが‘忍(しのび)’をテーマにしたダンスと演出でオーディエンスを熱狂させる。

米ラジオチャート「Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart」に、日本人女性アーティスト、日本人グループとして初のランクインを果たし、アジアのガールズグループとしては最長となる13週連続でのランクインを記録した「LEFT RIGHT」、4月11日に、2ndミニアルバムからのシングルカットとしてリリースされたばかりの「IN THE RAIN」と続き、ダンスパフォーマンスパートでは、この日のために参加した10名のダンサーがパワフルでありながらも繊細なダンスを披露して会場を盛り上げる。

その勢いのまま、「TGIF」「PUPPET SHOW」「IYKYK」とアップテンポな楽曲でファンのボルテージを上げ、資生堂“アネッサ”グローバルキャンペーンソングで、SNSでバイラルを巻き起している「IS THIS LOVE」では、会場の熱気は最高潮に達する。

その後、「NEW DANCE」「SOMETHING AIN’T RIGHT」とパーティーチューンで盛り上げ、最後は、人気曲「SHOOTING STAR」で幕を閉じた。

バンドサウンドにアレンジされた楽曲と、ダンサーを交えた、コーチェラのためだけのスペシャルなステージングで約1時間で計13曲を駆け抜け、強風に煽られながらも、終始、観客の大歓声と大合唱が止まることのない大熱狂のライブとなった。

XGにとって、初出演となったコーチェラのステージだったが、終わったあとも鳴り止むことのないXGコールの大歓声と、会場に残された熱気が、その成功を物語っていた。

また、YouTubeでパフォーマンス映像が生配信されたこともあり、SNSでも世界中から多くの反響が寄せられ、Xでは、「#XGCHELLA」(XGとCoachellaを掛け合わせたハッシュタグ)が、世界トレンドで5位になったのに加え、アメリカの2位を含む、11の国と地域でトレンドベスト5に入った。

なお、XGは、現地時間4月20日に2nd weekで、同じステージに立つ。また、XGは、現在、世界35都市(18の国と地域)で47公演を行う、初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を開催中。ツアーファイナルとなる東京ドーム公演が開催される5月14日には、最新シングル「MILLION PLACES」もリリースする。

<セットリスト>

01. HESONOO + X-GENE

02. WOKE UP

03. GRL GVNG

04. SHINOBI(DANCE BREAK)

05. LEFT RIGHT

06. IN THE RAIN

07. TGIF

08. PUPPET SHOW

09. IYKYK

10. IS THIS LOVE

11. NEW DANCE

12. SOMETHING AIN’T RIGHT

13. SHOOTING STAR

リリース情報

2025.04.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IN THE RAIN」

2025.05.14 ON SALE

SINGLE「MILLION PLACES」

