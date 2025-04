ヒップホップ/R&Bガールズグループ・XGが13日(現地時間)、アメリカ最大級の音楽フェス『コーチェラ2025』(Coachella Valley Music and Arts Festival)に初出演を果たした。XGはこの日、同フェス最大規模の屋内ステージ「Sahara」のトリという大役を務めた。同ステージのトリに抜擢された日本人アーティストは過去におらず、異例の大抜擢となった。

「XG!XG!XG!」というオーディエンスからの大コールで登場したXGは、この日のために用意した白い衣装で登場し、1stミニアルバム『NEW DNA』収録の「HESONOO + X-GENE」を洗練されたステージングとともにパフォーマンスした。続いて、初のラップソング「WOKE UP」が披露されると会場の熱気が一気に高まり、「GRL GVNG」では、椅子を用いたパフォーマンスで魅了。MCではメンバーのCHISAが、「What's up Coachella?」(Coachella!調子はどう?)とあいさつし、MAYAは「We're so happy to finally be here at Coachella!!!!Let's have fun tonight!!」(ずっと来たかったCoachellaにやっと来れて本当にうれしいです!今夜は思いっきり楽しみましょう!)と流暢にコメントして会場を沸かせた。この日のために用意され、初披露となった「SHINOBI(DANCE BREAK)」では、仮面をつけたメンバーとダンサーが“忍(しのび)”をテーマにしたダンスと演出でオーディエンスを熱狂させた。その後も人気曲「LEFT RIGHT」、11日にシングルカットとしてリリースされたばかりの「IN THE RAIN」と続き、ダンスパフォーマンスパートでは、この日のために参加した10名のダンサーがパワフルかつ繊細なダンスで会場を盛り上げた。その勢いのまま、「TGIF」「PUPPET SHOW」「IYKYK」とアップテンポな楽曲でファンのボルテージを上げ、資生堂「アネッサ」グローバルキャンペーンソングとしても話題の「IS THIS LOVE」で会場の熱気は最高潮に達した。そして「NEW DANCE」「SOMETHING AIN'T RIGHT」とパーティーチューンでさらに盛り上げ、ラストは人気曲「SHOOTING STAR」で幕を閉じた。バンドサウンドにアレンジされた楽曲と、ダンサーを交えた、コーチェラのためだけのスペシャルなステージングで約1時間、計13曲を駆け抜け、強風に煽られながらも、観客の大歓声と大合唱が止まることのない大熱狂のライブとなった。XGにとって、初出演となった『コーチェラ』のステージはYouTubeでも生配信され、SNSでも世界中から多くの反響が寄せられた。Xでは「#XGCHELLA」(XGとCoachellaを掛け合わせたハッシュタグ)が、世界トレンドで5位になり、アメリカの2位を含む、11の国と地域でトレンドベスト5に入った。XGは、現地時間20日に同ステージに再び立つ予定。次回のパフォーマンスにも注目が集まっている。■XG コメントデビュー当時からの夢だったCoachellaでのパフォーマンス。直前まではなんだかまだ実感が湧かなかったのですが、ステージに立ってやっと本当に私たちCoachellaに来たんだと実感が湧いた気がします。会場まで駆けつけてくれたALPHAZのおかげでアットホームな雰囲気も感じつつ、初めての場所での挑戦でもあったのでここでぶちかますしかないという気合いであふれていました!ステージに立ってより、XGはここからがさらなるスタートだとこれからの自分たち自身への強い決心と熱い思いで胸があふれた時間となりました。Week2のパフォーマンス、そして今後のXGに是非期待していただけたらと思います!■XG セットリスト(現地時間13日)01 HESONOO + X-GENE02 WOKE UP03 GRL GVNG04 SHINOBI (DANCE BREAK)05 LEFT RIGHT06 IN THE RAIN07 TGIF08 PUPPET SHOW09 IYKYK10 IS THIS LOVE11 NEW DANCE12 SOMETHING AIN'T RIGHT13 SHOOTING STAR