１９０６年：京釜線急行列車、釜山市・草梁―ソウルを１１時間で走破



１９５８年：日本が韓国文化財１０６点を返還



１９８０年：京畿道・清平発電所で国内初の揚水発電方式１・２号機が完工



１９９６年：金泳三（キム・ヨンサム）大統領が済州島でクリントン米大統領と首脳会談



２００１年：ボストンマラソンで李鳳柱（イ・ボンジュ）選手が優勝



２００５年：シンガポールとの自由貿易協定（ＦＴＡ）最終協定文に仮署名



２０１４年：珍島沖で旅客船「セウォル号」沈没、修学旅行中の高校生ら２９９人が死亡し５人が行方不明のまま

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