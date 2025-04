【元女神のブログ】 著者:本間実 講談社

【拡大画像へ】

元女神で今は一児の母でブロガーでもあるいずみ。ちょっとした愚痴から始まる物語は、彼女のブログを辿るようにして展開する。女神や幻獣といったファンタジー要素が盛り込まれた「大人のおとぎ話」が描かれている。

本作は、2018年8月から「コミックDAYS」にて配信されている本間実氏の連載作品を読み切り版にしたもの。2020年4月に最終話を迎え、全3巻の単行本が出版されている。

いずみは元は泉の女神だったが、今はいたって普通の子育てに追われる主婦。マンガでは、子どもをもつ親たちが首を大きく縦に振り回すようなシーンが多く描かれている。

読んでいると、現役子育て世代の筆者も、心のわだかまりを半分にしてもらえたかのように感じ、ほっこりさせてもらえた。人魚のママ友の他にも気になるキャラクターがこの後も登場し、物語を紡いでいく。連載版では第1話が無料で読めるので、読み切り版と読み比べても楽しいかもしれない。

□コミックDAYS「元女神のブログ」のページ

【あらすじ】

元女神のいづみは、自身のブログで「本日の作りおきレシピ」の他に、日々の生活で起きた出来事なども綴っていた。その中には、夫の実家へ帰省し、少しもやっとしたことや、夫との馴れ初めが書かれており―――。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.