【「カナン様はあくまでチョロい」9巻】 4月16日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「カナン様はあくまでチョロい」の9巻を4月16日に発売する。価格は792円。

本作は純情な女悪魔のカナンをヒロインとした初恋ラブコメ。nonco氏が「週刊少年マガジン」で連載を行なっている。

9巻では文化祭のミスコンが始まり、カナンはジャンヌたちライバルと“サウナ我慢比べ”に挑む。

また全国の対象店舗にて、nonco氏の描き下ろしイラストを使用した特典ペーパーの配布も実施される。

【「カナン様はあくまでチョロい」9巻あらすじ】

女悪魔カナンが人間の恋人・供犠クンと過ごす初めての文化祭、生徒たち待望のミスコンがついに始まった! ミス奉納を決める第1種目は参加者全員で挑むサウナ我慢比べ。磨き上げた体に汗がつたい、カナンはジャンヌたちライバルと鎬を削る! カナンと供犠、すれ違いもあるけれど、恋人の存在が力になるようです。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.