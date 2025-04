【「シャングリラ・フロンティア」22巻】 4月16日 発売 価格:792円 【「シャングリラ・フロンティア」22巻 特装版】 4月16日 発売 価格:1,529円

「シャングリラ・フロンティア」22巻

講談社は、マンガ「シャングリラ・フロンティア」の22巻を4月16日に発売する。価格は792円。また同日には32P豪華上製本付き特装版も1,529円で発売される。

本作は硬梨菜氏による「小説家になろう」の小説をコミカライズした作品で、作画は不二涼介氏が担当。またTVアニメ化されており、3rd seasonの制作が決定している。

22巻では、深淵のクターニッドを撃破したサンラク一行を、2体目のユニークモンスター撃破を知ったプレイヤーたちが待ち受ける。そして楽園に戦火が拡がる新章が幕を開ける。

また特装版の付録には、硬梨菜氏による書き下ろし小説「得手不得手を変えて」が収録されている。

さらに対象店舗にて、不二涼介氏の描き下ろしイラストと硬梨菜氏の書き下ろし「京極の自己紹介文」が掲載された特典ペーパーが配布される。

【「シャングリラ・フロンティア」22巻あらすじ】

戦火を灯す遠吠えを聞け! 狼争が始まるゲーム冒険譚!! “七つの最強種”深淵のクターニッドを撃破したサンラクたち! 冒険を終えた一行を待ち受けていたのは2体目のユニークモンスター撃破を知ったプレイヤー達だった。ペンシルゴンの元を訪れる無頼の剣客、内部の軋轢に揺れるクラン「黒狼」。燻る火種を燃え上がらせるのは“狼達”か、はたまた遠き新大陸で吠え猛る“竜災”か──。楽園に戦火が拡がる新章、ここに開幕!!

「シャングリラ・フロンティア」22巻 特装版

