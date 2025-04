【「はじめの一歩」143巻】 4月16日 発売 価格:594円

講談社は、マンガ「はじめの一歩」の143巻を4月16日に発売する。価格は594円。

本作は森川ジョージ氏によるボクシングマンガで、「週刊少年マガジン」にて連載が行なわれている。

143巻で描かれるのは、WBC世界ライト級王座戦の第6R。ロザリオが「ボクシングは公平、拳は裏切らない」という確信を得る一方、間柴は窮地の中で立ち上がる。

【「はじめの一歩」143巻あらすじ】

WBC世界ライト級王座戦、第6R。ロザリオは、悟ったののようにひとつの確信に至る。「ボクシングは公平、拳は裏切らない」と。間柴は、支えてくれた人達への感謝を示すべく窮地の中でも立ち上がる。審判の時は近いのか、断罪がくだされるのは――!?

