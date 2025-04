【「彼女、お借りします」40巻】 4月16日 発売 価格:594円

講談社は、マンガ「彼女、お借りします」の40巻を4月16日に発売する。価格は594円。

本作は「週刊少年マガジン」で連載されている宮島礼吏氏のラブコメマンガ。2025年7月よりTVアニメ第4期が放送される予定となっている。

40巻では水原とのデート当日が近づくなか、瑠夏とのデートで“あの秘密”に迫られてしまい大ピンチに。そして“運命の日”が幕を開ける。

また4月より宮島氏が手掛けるラブコメマンガ「紫雲寺家の子供たち」のTVアニメが放送されており、「彼女、お借りします」とのコラボ企画も発表されている。

【「彼女、お借りします」40巻あらすじ】

水原とのデートのため、八重森と「東京ジョイポリス」の下見を終えた和也。刻一刻とデート当日が近づく中、水原と一つ屋根の下で何も起こらないはずがなく……? さらに“今カノ”瑠夏ちゃんとのデートではアノ秘密に迫られ大ピンチ!? そして迎える、運命の日――。

“彼女と初デート編”ついに幕が上がる第40巻!

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.