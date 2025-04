市場急変に加えEUの報復関税準備の報に、トランプ大統領はわずか18時間で関税戦略の方針を変えた(写真: Michael Nagle/Bloomberg)

4月2日の衝撃的な発表から約2週間。その間に相互関税政策は何度も見直しが行われ、そのたびに世界中を当惑させている。世界の貿易構造を変えてしまいかねないほど重要な政策が、かくも簡単に見直されるのはどうしてか。長期的な展望を持った戦略ではないのかという疑問が湧いてくる。

当初から相互関税について政権内に意見の相違

出だしから迷走の気配があった。発表の翌日、3日の朝、ナバロ上級顧問はCNBCのインタビューに「大統領は関税問題で取引をするつもりはない」と答えている。ラトニック商務長官もCNNに「トランプ大統領が相互関税を後退させることはない」と語っている。

だが、3日に株式市場や債券市場が急落すると、トランプ大統領は記者団に対して「関税に関して個々の国と取引をする可能性はある。すべての国から電話がかかってきている。私たちは運転席に座っている。以前なら彼らにアメリカのために好意を示すべきだと言っても、『ノー』と言っただろう。しかし、今、彼らは私たちのために何でもするだろう。関税は私たちに大きな交渉力を与えてくれた。関税には常にそうした力がある」と、相互関税を取引の材料にすることをほのめかしている。

閣僚も一枚岩ではない。ベッセント財務長官は「交渉を通じて一部の国で関税が回避される可能性がある」「関税は75カ国以上を通商協議の場に引き出す戦略の一部である」と語っている。さらに、お互いが関税をゼロにする「ゼロ・フォー・ゼロ合意」まで示唆している。また、トランプ大統領の息子のエリック氏も「X」に「私ならトランプ大統領と貿易交渉をする最後の国にはなりたくない。最初に交渉した国が勝利する」と投稿している(ホワイトハウスのスタッフは「彼は政府を代表していない」と、否定的なコメントをしている)。

政権内に相互関税の戦略的な位置づけに関して“深刻な食い違い”が存在したことは明らかだ。だが、アメリカでは大統領の権限は絶対である。食い違いはトランプ大統領によって一気に解消された。その様子を『The Washington Post』が詳細に報じている(4月9日付「The 18 hours that changed Trump’s mind on trade」)。わずか18時間で、相互関税に対するトランプ大統領の考えが完全に変わってしまったのである。本記事を参照しつつ、出来事を整理してみよう。

共和党内、支持者から路線変更求める声

3日の株価暴落、金利急上昇、大幅なドル安でも、ナバロ顧問など相互関税の立案者たちは、「世界経済を再構築し、何世代も続いてきた国際化を一掃するトランプ大統領の試みは絶対に揺らぐことはないと信じていた」。ホワイトハウスのスタッフは「ウォール・ストリート(金融界)はメイン・ストリート(産業界)を理解していない。メイン・ストリートは大統領を依然として支持している」と語っている。

彼らは「大統領は世界経済を作り直そうとしている」と信じ、そのために相互関税政策を作り上げた。そしてトランプ大統領も、その壮大に計画に乗ったのだった。

4月3日の夜、市場の混乱を見たトランプ大統領は「人々は少し気分が悪くなっているようだ」とコメントしている。共和党の有力議員たちも、相互関税に懸念を感じ始めていた。グラハム上院議員はトランプ大統領に「最終決定は大統領がすべきだが、多くの人はなんらかの成果を上げることを求めている」と、“泥沼の貿易戦争”に突入するのを避け、実利を得るよう求めた。

クルーズ上院議員は「政府は2つの選択肢がある。相手国の関税を引き下げるように説得する手段として利用するか、発表通りに実施して、他の国から報復されるかだ。後者を選べば、恐ろしい結果になる。アメリカに害をもたらすだろう。迅速に1つか2つの国と大きな通商交渉を行うべきだ」と、トランプ大統領に現実路線への復帰を求めた。

共和党支持者からも路線変更を求める声が上がった。700万人のフォロアーを持つ保守派のコメンテーターのベン・シャピロ氏は「関税は本質的にいいもので、アメリカ経済を強くするというのは間違っている。製造業の大規模な復活につながるというのは真実ではない」と、相互関税は誤りだと公然と指摘している。

ヘッジ・ファンドの経営者で総資産93億ドルを持ち、大統領選挙でトランプ陣営への最大の献金者であったビル・アックマン氏は「関税戦争」を「核戦争」に例えて、「トランプがもっと思慮のある手段を取らなければ、私たちは自分たちが招いた経済的核戦争に向かって進んで行くことになるだろう」と、相互関税を批判している。

トランプ政権の“身内”であるイーロン・マスク氏の「ヨーロッパとアメリカが理想的には関税ゼロに向かって進み、自由貿易ゾーンを作り出すことを願っている」という発言に対し、ナバロ上級顧問は「マスクは状況を理解していない」と反論した。これを受け、マスク氏はナバロ上級顧問に「本当にバカで、レンガ袋より愚かだ(truly a moron and dumber than a sack of bricks)」と反撃している。

「クール」から「神経質」に

それでもトランプ大統領は状況を楽観視していた。4月8日の午前9時37分、自らのSNS「Truth Social」に「クール(格好良い)! 何が起こるか心配することはない。今が(株の)買い時だ(THIS IS A GREAT TIME TO BUY)」と大文字で書き込んでいる。株価の下落は買い場であると国民に訴えたのである。「大きな変革は短期的な苦しみを伴う」というのがトランプ大統領の考えだ。この時点までは強気であった。

その後、ラトニック商務長官にEUがアメリカ製の鉄鋼とアルミニウムに報復関税を課す決定をしたという電話連絡が入った。さらに大豆などへの報復関税も準備中と伝えられた。アメリカの最大の市場であるEUによる報復関税の準備は、トランプ政権にとって大きなショックだった。トランプ大統領の楽観的な見通しは崩れ始めた。

8日の夜、ラトニック商務長官とベッセント財務長官は大統領執務室でトランプ大統領と会い、路線転換を決めた。トランプ大統領は最後まで強気の計画に固執したが、最後は路線変更に同意し、9日の午後に相互関税の90日間の適用延期を発表した。

それから1時間後、トランプ大統領はホワイトハウスのサウス・レーンでの演説で「人々は神経質(yippy)になっている。まだ何も終わっていない。しかし、他の国から非常に大きな支援(spirit)を得た」と語っている。「支援」とは、交渉の申し込みを指すのであろう。さらにトランプ大統領は「私たちは誰もが実現不可能だと思っていた夢を実現しつつある」と続けた。だが、「クール!」から「ヤッピー」への変化が、トランプ大統領の心変わりを明確に示している。

『ニューヨーク・タイムズ』は、4月9日付「From ‘Be Cool!’ to ‘Getting Yippy’ Inside Trump’s Reversal on Tariffs」で「最終的に大統領にコースを変えさせたのは市場だった。トランプは本能的に行動した」と指摘している。さらに同記事は、ベッセント財務長官チームとバンス副大統領は「中国を悪者として孤立させ、他方でトランプが貿易不均衡打開に本気で取り組んでいるというメッセージを送ることに焦点を当てたより計画的なアプローチを取ることを推し進めていた」と伝えている。

ナバロ上級顧問やミラン大統領経済諮問委員会委員長などの強硬派は完全にはしごを外された格好だ。関税交渉の主役は現実派のベッセント財務長官に移った。

電子部品に弱み、中国に“白旗”

トランプ大統領の“後退”はさらに続く。4月11日の夜、税関・国境警備局がスマートフォン、パソコン、半導体製造装置、SSDなどの電子機器を相互関税の対象から除外すると発表した(4月5日に遡って適用)。対象製品には中国製品も含まれる。

貿易からの中国排斥を目指していたトランプ政権が、なぜ中国製品を相互関税の対象から除外したのか。ホワイトハウスのレビット報道官は記者の質問に対して、「トランプ大統領は、アメリカは半導体やチップ、スマートフォン、ラップトップ・コンピューターなど重要なテクノロジーを生産するのに中国に依存することはできないことを明らかにした」と答えた。意味不明だが、「トランプ大統領はアップルやTSMC、エヌビディアにハイテク製品をアメリカ国内でできるだけ早く生産できるようにするよう指示した」と続けているので、「アメリカはハイテク製品を作れない」ということを間接的に表現したものである。

この措置に対し世界が安堵の息をついたのもつかの間、13日にラトニック商務長官はスマートフォンなどの電子機器は半導体関連に課する分野別関税の対象になると述べた。半導体関税は1〜2カ月後に導入される見通しと報じられているが、アメリカのハイテク作業の中国依存度の高さを考えると、関税率はそう高くはならないだろう。

そして、強硬な反中国派で知られるナバロ上級顧問が13日のNBCニュースで「私たちは中国に交渉への参加を呼び掛けた。トランプ大統領と習主席はいい関係にある」と語っている。これは実質的にトランプ大統領が中国に“白旗”を掲げたに等しい。

(中岡 望 : ジャーナリスト)