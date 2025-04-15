【「レゴ スター・ウォーズ」新製品9種】 5月1日 順次一般販売開始 予約受付開始（一部製品）：4月18日

レゴジャパンは、「レゴ スター・ウォーズ」新製品9種の先行予約受付（一部製品）を4月18日9時より開始する。一般販売は5月1日より順次開始予定で、価格は1,580円から。

今回の新製品は、年に一度の「May the 4th（メイ・ザ・フォース）」を祝う「スター・ウォーズ」ファンに向けて発売されるもの。全9種の新たな「レゴ スター・ウォーズ」製品が展開。各商品の詳細はレゴ公式ホームページ、オフィシャルSNS等にて発信していくとのこと。

さらに、4月18日から4月20日にかけて開催される「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン」では、新製品の展示、限定体験コンテンツ、製品デザイナーによるトークセッションなどが予定されている。

□「レゴ スター・ウォーズ」特設サイトのページ

製品概要

レゴ スター・ウォーズ ジャンゴ・フェットのファイアスプレー級哨戒攻撃艇

発売日：5月4日

価格：42,980円

レゴ スター・ウォーズ スター・ウォーズ ロゴ（先行予約対象製品）

発売日：5月1日

価格：10,980円

レゴ スター・ウォーズ C1-10P 'チョッパー' アストロメク・ドロイド（先行予約対象製品）

発売日：5月1日

価格：17,480円

レゴ スター・ウォーズ 反乱軍の U ウィング・スターファイター（先行予約対象製品）

発売日：5月1日

価格：10,980円

レゴ スター・ウォーズ カイロ・レンのコマンド・シャトル

発売日：5月1日

価格：10,980円

レゴ スター・ウォーズ カイロ・レン のヘルメット

発売日：5月1日

価格：10,980円

レゴ スター・ウォーズ ジャンゴ・フェット ヘルメット（先行予約対象製品）

発売日：5月1日

価格：12,480円

レゴ スター・ウォーズ ブリックヘッズ ルーク・スカイウォーカー（反乱軍パイロットバージョン）

発売日：5月1日

価格：1,580円

レゴ スター・ウォーズ ブリックヘッズ シスの復讐：ヒーローとヴィラン

発売日：5月1日

価格：7,480円

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