西野カナが4月15日、YouTubeで新曲「With You」のライブ映像を公開した。

本楽曲は、活動再開後初めて開催している全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』にて、初日を迎えた4月5日にサプライズ初披露された新曲。5月9日に配信リリースを予定している。

映像では、初日・大阪城ホール公演の模様を公開。アンコールラストの、西野本人からの「新曲持ってきました~!」というサプライズ発表から、新曲「With You」初披露時の歌唱(ワンコーラス)までが収録されている。現在、新曲「With You」が聴けるのはこのLIVE映像のみとなる。

「With You」は、復帰後初のEP『Love Again』リリースから半年以上ぶりの新曲で、西野の真骨頂とも言える、暖かい春にぴったりなカップルLOVEソングになっている。

また、チケットが即完売した全国アリーナツアー 『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演開催が決定した。埼玉・さいたまスーパーアリーナにて、6月21日、22日の2公演開催される。

(文=リアルサウンド編集部)