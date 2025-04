西野カナ、新曲「With You」初披露時のライブ映像を公開！アリーナツアー初日にサプライズ歌唱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「With You」は、西野カナの真骨頂とも言える温かい春にぴったりなカップルラブソング!

西野カナが新曲「With You」をサプライズ初披露した際のライブ映像がYouTubeで公開された。

活動再開後初の全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』を開催中の西野カナ。2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアーとなり、大阪・福岡・東京・愛知・北海道・埼玉の6会場12公演で、のべ12万人を動員する見込みだ。

今回公開された映像は、ツアーの初日となった4月5日の大阪城ホール公演で収録。アンコールのラストで、西野も「新曲持ってきました~!」というサプライズ発表から、出来立てホヤホヤの新曲「With You」を初披露したときの様子がワンコーラス分収められている。

復帰後初のEP『Love Again』リリースから半年以上ぶりとなる新曲「With You」は、5月9日0時に配信がスタート。

相手の素敵な部分はもちろん、ちょっと抜けている部分も愛おしいと思えるような大切な存在を歌った切なくも煌めくメロディが印象的な楽曲で、西野カナの真骨頂とも言える温かい春にぴったりなカップルラブソングとなっている。

現在、新曲「With You」が聴けるのは今回公開されたライブ映像のみとなる。

また、チケットが即完売した全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演が6月21・22日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われることも発表されている。詳細は特設サイトで。

リリース情報

2025.05.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「With You」

『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』特設サイト

https://www.nishinokana.com/tour2025/

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/